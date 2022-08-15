COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

5000人驚逃！埃及教堂惡火爆踩踏釀41死　死者多為兒童

▲埃及吉薩巿一座教堂14日因電器設備引發大火造成踩踏事件，已知41死45傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲埃及吉薩巿一座教堂14日因電器設備引發大火造成踩踏事件，已知41死45傷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-15 12:53:52

埃及開羅大都會區的一座基督教教堂14日因電線走火而引發火災，當時約有5000人正在參加彌撒儀式，火災發生後，眾人倉皇逃離釀成踩踏事件，加上因火災產生的濃煙導致死傷慘重，目前已知約有41人死亡、45人受傷，其中包括多名孩童。埃及衛生部表示，這場教堂惡火是埃及近年來傷亡最嚴重的火災之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，在當地時間14日早上9時左右，位於埃及第二大城市吉薩人口稠密的密尹巴巴區（Imbaba）社區的一座科普特人（Copts）基督教教會阿布席芬教堂（Abu Sifin church）發生火災，起火原因是教堂2樓的空調系統發生故障所導致，當局也已經針對火場展開深入調查。

有消息人士指出，當時許多人聚集在3樓以及4樓，看見2樓竄出火舌之後，眾人紛紛衝下樓梯，但大火堵住了教堂其中一個入口，大家慌忙逃命引發了踩踏事件。有目擊者指出，還有人嘗試從較高的樓層跳窗逃命。

火勢持續到當日下午，埃及當局派出了約莫30輛消防車接力撲滅火勢，並將傷者送到附近醫院醫治。從現場照片可以看到被燒毀的木製長椅，教堂內部也被燒得焦黑，有生還者回憶當下，驚恐表示「我們能救一個是一個，抬頭一看空氣中都是黑煙」。《路透社》報導指出，這起火災事件造成至少 41 人死亡，其中大多數是兒童，另外有45人受傷，許多人吸入了濃煙送醫救治。

埃及當局以及科普特教會都表示這是一起火災意外，並非恐怖攻擊。埃及內政部指出，起火後的濃煙造成是導致這起火災傷亡如此慘重的主因。

在火災發生之後，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在臉書上向罹難家屬哀悼，並稱已指示所有相關單位立即採取一切必要措施，並為傷者提供所需的醫療照護。

這起意外是埃及近年來最嚴重的火災之一，去年3月，開羅附近的服裝工廠也曾發生火災，當時造成至少20人死亡，另有24人受傷，可以看出埃及的安全標準和消防法規仍執行不力。

中國「大基金」屢傳貪腐違紀　半導體發展成牟利溫床

中國高層認證「15萬旅客」滯留海南　官方坦言清零失敗

只是開端？美國祭殺手級禁令限EDA出口　中國恐倒一片

《墊底辣妹》翻身！從倒數第一到頂大　34歲再挺進美名校

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀