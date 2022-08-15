5000人驚逃！埃及教堂惡火爆踩踏釀41死　死者多為兒童

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有消息人士指出，當時許多人聚集在3樓以及4樓，看見2樓竄出火舌之後，眾人紛紛衝下樓梯，但大火堵住了教堂其中一個入口，大家慌忙逃命引發了踩踏事件。有目擊者指出，還有人嘗試從較高的樓層跳窗逃命。
火勢持續到當日下午，埃及當局派出了約莫30輛消防車接力撲滅火勢，並將傷者送到附近醫院醫治。從現場照片可以看到被燒毀的木製長椅，教堂內部也被燒得焦黑，有生還者回憶當下，驚恐表示「我們能救一個是一個，抬頭一看空氣中都是黑煙」。《路透社》報導指出，這起火災事件造成至少 41 人死亡，其中大多數是兒童，另外有45人受傷，許多人吸入了濃煙送醫救治。
埃及當局以及科普特教會都表示這是一起火災意外，並非恐怖攻擊。埃及內政部指出，起火後的濃煙造成是導致這起火災傷亡如此慘重的主因。
在火災發生之後，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在臉書上向罹難家屬哀悼，並稱已指示所有相關單位立即採取一切必要措施，並為傷者提供所需的醫療照護。
這起意外是埃及近年來最嚴重的火災之一，去年3月，開羅附近的服裝工廠也曾發生火災，當時造成至少20人死亡，另有24人受傷，可以看出埃及的安全標準和消防法規仍執行不力。