暑假快結束準備收心！台北國際童書線上展 人氣書單5折
暑假快過完即將要開學了，孩子也要準備收收心囉！透過閱讀幫助孩子靜心迎接新學期，momo購物網攜手中華民國出版商業同業公會全國聯合會，即日起至8/31打造線上「2022台北國際童書展」，號召近20家童書領導品牌如親子天下、三采文化、讀書共和國等，及今年新加入的國語日報、KIDO親子時堂，展出約5,500本童書，精選童書5折起，momo加碼下單抽按摩椅及滿額抽8,888紅利金，預估帶動童書買氣較上月同期雙位數成長。
台北國際童書實體展廣受書商、讀者的熱烈回響，2021年為突破疫情影響，首度與momo獨家合作將童書展搬上線，活動檔期童書業績年增九成。隨著網路消費習性已更加成熟，momo 與「台北國際童書展」再度盛大展開線上展覽。「2022台北國際童書展」亮點新書，包含人氣兒童文學作家鄭宗弦最新原創童話圖文橋梁書「小雀幸品格童話套書第一輯」，為低中年級小朋友培養閱讀習慣的敲門磚；童書界的妖怪奇幻小說「妖怪托顧所」最新5-6集套書，首刷限量加贈開運招財御守，活動優惠75折。
兼具趣味性與學識性的「知識科普童書」是暑假期間家長的育兒首選，科學漫畫新集數「科學實驗王第二部」、系列知識繪本「潛入！天才科學家的實驗室」等新書皆可購得。暢銷經典套書有熱銷破3,000套的「穿越故宮大冒險1-5冊套書」活動優惠66折；以及日本繪本大師岩井俊雄暢銷「100層樓的家5冊套書」，透過探索森林、天空、海底、地下和地上100層樓的驚奇世界，豐富孩子的觀察力與想像力，活動優惠75折。
參展書籍最低5折起，購書58折神券週週領，momo再加碼兩大超狂登記抽，活動期間內不限金額下單即享tokuyo按摩椅(市價53,800元)登記抽獎資格；單筆消費滿68,888元登記抽紅利金8,888元。各參展童書品牌也祭出限量好禮響應，包含「親子天下」指定品項滿399元贈繽紛花樣文件夾、「未來親子」全書系滿599元贈神奇酷科學知識書、「國語日報」滿799元送可愛造型萬用提袋、「維京國際」滿899元贈太空系列磁力積木等。