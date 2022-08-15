台中購物節　議員：庶民經濟不見了

台中市議會今 (15) 日進行財經業務質詢，市議員黃馨慧表示，市府經發局主責本市商業管理，商圈人潮退減或轉移、店攤頂讓出租新聞不斷，連國稅局也主動協助調降整營業費用標準。而保障消費者權益部分，查驗商品標示件數也是六都墊底，形成消費破口。她呼籲市府不論振興商圈或保障消費權益應有整體規劃。

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台中購物節是經發局重要政績，原本去年各商圈店家熱情參與，非常期待客人來實體店面消費，但市府最驕傲成果，卻是電商平台突破 7.4 億瀏覽量？說好針對商圈、夜市、傳統市場促銷項目，特設獎項，希望帶動庶民經濟也都不見了，只剩下「錦上添花」為大型連鎖百貨、知名網購電商平台、再創歷史新高業績？

黃馨慧表示，民生通膨，導致民眾實質薪資首見負成長，物價波動上揚，連號稱庶民小吃的雞排也已突破百元大關。商圈人潮退減或轉移、店攤頂讓出租新聞不斷，市府若只靠一年一次「購物節」振興，似乎缺乏持續性改善效果。

另外，台中號稱招商之王，國際經濟不佳導致企業運營不利，正需要政府協助廠商度過危機，開發產業契機、才是重要關鍵。不料，經發局卻在公共建設未完善前、提前研擬「水湳經貿園區」收取管理費。以及對市府轄下太平、豐洲及精科三大工業區，調漲公共設施維護費方案，此舉會不會有「雪上加霜」之嫌？

黃馨慧指出，相較向民間廠商收費之舉，面對中央政治性開放外國產品進口，以及因疫情產品滯銷庫存，市府經發委託 29 區公所抽查商品標示件數，卻是六都墊底、最為鬆散，如何保障消費者權益？綜觀以上，本市營業管理恐欠缺整體規劃。