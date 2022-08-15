黃明志邀國會鮮肉迷倒師奶！珍貴「女性福利片」曝光

黃明志超越極限，描寫馬來西亞特殊物種《Katak》青蛙，兩天點擊110萬，紀錄青蛙朝三暮四跳來跳去，MV還請來「國會小鮮肉」Syed Saddiq參與拍攝，打造「女性福利片」，黃明志說：「這其實是首兒歌，也是一首知識性生物學歌曲，各國的朋友或者小朋友都可以一起來瞭解馬來西亞有這個國寶級的動物。」
《Katak》MV特別找來了馬來西亞著名的「國會小鮮肉」顏值掛保證，也是馬來西亞獨立以來最年輕的部長Syed Saddiq來參與這次的MV。黃明志說：「平時的MV都是有很多美女，然後這首歌呢，我就是想要找一個帥哥。而馬來西亞社交媒体上最帥、最多粉絲的男生無庸置疑就是Syed Saddiq。偶爾我的頻道也要給女性福利，不要給男孩子爽而已。你看他一來，我們的那些工作人員，女孩子全部圍著他，全部圍在那邊講話，講了5個小時沒有做工，這個就是帥哥的魅力。所以我相信這個他會拿到很多師奶，還有一些少女粉來支持這個MV，這個MV更多人看，讓更多人關注這個動保的議題，關心katak的未來。」
黃明志說這麼有意義的創作是講述馬來西亞的社會和環境，MV場景跑遍了整個吉隆坡大街小巷、以及各色建築、觀光景點黑風洞、隆雪華堂、時代廣場都收錄其中，可以說是馬來西亞城市觀光行銷影片，搭配《Katak》青蛙在城市中亂竄跳來跳去，還特別編了青蛙舞也第一次穿上青蛙裝造型融入主題。在視覺呈現特別獻給小孩是首有誠意的兒歌，所以希望國家未來的主人翁可以大大分享這首歌，可以通過不同的媒介傳遞出去，讓更多人知道馬來西亞的特產，青蛙的特性和即將滅種的消息讓大家知道，畢竟這是一首很有知識性生物學歌曲。