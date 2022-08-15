國光女神爆月薪6.5萬徵人赴柬埔寨！IG淪陷挨罵「騙子」
柬埔寨詐騙案件頻傳，在台灣引起騷動，長相甜美的「國光女神」黃巧綸，被媒體報導她曾在臉書限時動態PO出徵人消息，找人前往柬埔寨工作，開出高薪月薪6.5萬起，還能住豪華別墅，懷疑她也是詐騙集團一員，但自社群平台訊息來看，黃巧綸人在英國倫敦旅遊，玩得不亦樂乎，似乎不知已成台灣媒體的話題人物。
有民眾提供截圖爆料，指黃巧綸曾發文找人去柬埔寨工作，一篇找尋英文能力好的客服，並提醒「要耐著住寂寞，不要想著出去玩」，工作約台幣6.5萬起跳，強調是「合法產業，英文客服，服務美國那邊的客戶」。另一篇徵才條件更誘人，「包吃包住，住金邊的別墅，有阿姨煮飯打掃，底薪2200美金（約6.5萬台幣）到2500美金（約7.5萬台幣）」，要英文好、有上進心，想拚事業的人，最好35歲以下，薪資都非常優渥。
致電詢問為她接洽演藝事業的相關人士，對方表示僅工作時聯繫，沒聽說過她找人去柬埔寨工作一事，記者傳訊其臉書帳號亦尚未獲得回覆。因被聯想成詐騙集團，黃巧綸還未出面說明，IG卻已經全面淪陷，她開心在倫敦大笨鐘底下開心比出勝利手勢的影片，留言全部歪樓，紛紛挖苦她是騙子，「妳在倫敦，介紹人家去柬埔寨」、「妳拉一個人頭，去柬埔寨可以賺多少呀？」、「報名柬埔寨，賺很多錢就能去倫敦生活」。