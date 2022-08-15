柬埔寨詐騙事件頻傳　玉山銀外派行員關切簡訊接不完　

台灣遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，引發社會高度注意，國內銀行業也有不少在柬埔寨設立據點，外派行員安全也受到關注。玉山金控旗下玉山銀行在柬埔寨就有1家子行共14家分行，玉山銀行董事長黃男州今（15）日就透露，最近有女性主管要外派到當地就職，消息一傳出，關切簡訊就接不完，在確認是玉山銀行外派才安心。黃男州說，目前在當地有500多名員工，其中台灣外派過去約30人，也有請當地員工注意安全，子行董事長、也是玉山銀總經理陳茂欽這個月也會赴當地視察，並給員工打氣。
玉山金今日召開法說會，由於近來柬埔寨詐騙受虐事作頻傳，也驚動政府成立政院層級專案小組，玉山銀行2013年透過併購當地柬埔寨聯合商業銀行（UCB）70%股權，目前為玉山銀行百分之百持股的子行，當地有14家分行，其中在金邊有12家分行，外省地區有2家分行，員工人數超逾500人，台灣派去的員工有30人左右。
黃男州坦言，最近看到很多柬埔寨新聞，尤其看到「人體器官價目表」更是觸目驚心，也看到很多年輕人跑去當地受到詐騙虐待，目前玉山銀行在柬埔寨的營運都正常，獲利狀況也還不錯，今年上半年獲利年成長47%，信用卡業務在當地銀行也排名第一，房貸也領先銀行業，企業金融也是，逾放比（NPL）0.91%，但也已提醒當地員工要注意安全。
不過，黃男州透露，最近女性主管要前往柬埔寨就職，消息一傳出，這位女性主管關切簡訊就接不完，朋友還不斷跟她確認是自己要去還是玉山要派她去，就怕她受騙。
至於會不會親自赴柬埔寨看看？黃男州說，玉山銀行總經理陳茂欽、同時也是柬埔寨子行UCB的董事長，大概8月就會去柬埔寨看看，了解一下當地情況，也給行員打氣。