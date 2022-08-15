美跨黨派國會議員訪台 中國解放軍：15日起在台海軍演
繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey, D-MA）亦於昨（14）率領訪問團訪台；美國跨黨派國會議員的接連造訪觸動中國敏感神經，今中國國防部與解放軍東部戰區再度宣布將於台海周邊進行軍演，「採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定」。
美國民主黨的眾議院長裴洛西前腳剛走，參議院外交委員會亞太小組主席馬基就帶著眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等5名跨越黨派、跨越國會兩院的參眾議員們來台，與同屬外交、國防、軍事等委員會的台灣立委們就區域政治、台美關係與台海軍情等進行會談。
對此，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅於今下午宣布，解放軍將於台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。」。施毅表示，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。
中國國防部則隨後發表聲明，稱美國國會議員竄訪台灣是公然違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出的錯誤信號，充分暴露美國是台海和平穩定攪局者、破壞者的真實面目。
聲明續稱，中國人民解放軍東部戰區在台海周邊的實戰化軍演，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾，同時警告美國與民進黨政府，「『以台製華』注定失敗，『倚美謀獨』自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。」，並稱解放軍將持續練兵備戰，「堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的『台獨』分裂和外來干涉圖謀。」。