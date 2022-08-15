被騙柬埔寨淪豬仔！情侶遭電擊凌虐　阿公急籌200萬贖人

柬埔寨打工詐騙案再添一樁！新北市新莊區一對20歲情侶檔，今年1月時，在臉書社團「偏門工作」找到赴柬埔寨賭場的工作，於是2月間，2人興高采烈搭機前往柬埔寨，準備大賺一筆撈金，沒想到抵達後，竟是噩夢的開端，到了當地才知道，所謂的「賭場打工」根本是天大謊言，背後真正的目的竟是要從事詐騙，且一旦開口要求離職就會慘遭電擊虐打，之後2人甚至會被賣到知名的「緬甸KK園區」淪為豬仔。
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2人抵達柬埔寨才發現，原來根本沒有什麼賭場工作人員，他們要做的工作是竟是詐騙，且對方甚至出言恐嚇，只要沒做好或是業績沒有達標，就要抓他們去「開膛賣器官」。最後2人商量後決定提出離職，結果竟然直接被抓進一間小房間施暴，甚至慘遭電擊棒凌虐，恐怖行徑令人毛骨悚然。
最後，2人被賣到緬甸知名的「KK園區」，據了解，「KK園區」是全東南亞人口轉賣的最終站，裡面的「豬仔」約達上千人，規模不是最大但是最為殘暴，若是被賣到了那裡，代表已經沒有轉賣價值，不必再留活口，若沒用則馬上送去活摘器官。
所幸，2人在過境泰國之際，趁機用手機向台灣的阿公求救，阿公得知消息後四處奔走，不斷尋求管道救孫子，最後總計支付了台幣約200多萬元，才順利成功救回2人，而歷時六個月的掏金夢碎，還遭受虐待傷痕累累，最終於今年8月4日返台。（編輯：蔡宥嫻）
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