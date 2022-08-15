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被騙柬埔寨淪豬仔！情侶遭電擊凌虐　阿公急籌200萬贖人

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 16:07:22

柬埔寨打工詐騙案再添一樁！新北市新莊區一對20歲情侶檔，今年1月時，在臉書社團「偏門工作」找到赴柬埔寨賭場的工作，於是2月間，2人興高采烈搭機前往柬埔寨，準備大賺一筆撈金，沒想到抵達後，竟是噩夢的開端，到了當地才知道，所謂的「賭場打工」根本是天大謊言，背後真正的目的竟是要從事詐騙，且一旦開口要求離職就會慘遭電擊虐打，之後2人甚至會被賣到知名的「緬甸KK園區」淪為豬仔。

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▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
據了解，這對情侶檔小吳、小朱(化名)，2人表示在今年1月間，透過臉書社團看到有柬埔寨賭場在徵才，且工作輕鬆還能月入台幣5、6萬，住宿還能一起住情侶房，討論過後決定一起去掏金，私訊詢問細節後，於今年的2月搭飛機前往柬埔寨，沒想到噩夢就此降臨。

▲情侶檔小吳（化名）、小朱（化名）被高薪吸引前往柬埔寨，沒想到盡是惡夢的開端。（示意圖／取自pixabay）
▲情侶檔小吳（化名）、小朱（化名）被高薪吸引前往柬埔寨，沒想到盡是惡夢的開端。 （示意圖／取自pixabay）
2人抵達柬埔寨才發現，原來根本沒有什麼賭場工作人員，他們要做的工作是竟是詐騙，且對方甚至出言恐嚇，只要沒做好或是業績沒有達標，就要抓他們去「開膛賣器官」。最後2人商量後決定提出離職，結果竟然直接被抓進一間小房間施暴，甚至慘遭電擊棒凌虐，恐怖行徑令人毛骨悚然。

▲台灣少年於網路上遭不實職缺誘騙前往柬埔寨，被我國政府營救。（圖／Pixabay）
▲台灣少年於網路上遭不實職缺誘騙前往柬埔寨，結果通通落入地獄，遭到施暴。（圖／Pixabay）

最後，2人被賣到緬甸知名的「KK園區」，據了解，「KK園區」是全東南亞人口轉賣的最終站，裡面的「豬仔」約達上千人，規模不是最大但是最為殘暴，若是被賣到了那裡，代表已經沒有轉賣價值，不必再留活口，若沒用則馬上送去活摘器官。

所幸，2人在過境泰國之際，趁機用手機向台灣的阿公求救，阿公得知消息後四處奔走，不斷尋求管道救孫子，最後總計支付了台幣約200多萬元，才順利成功救回2人，而歷時六個月的掏金夢碎，還遭受虐待傷痕累累，最終於今年8月4日返台。（編輯：蔡宥嫻）

▲ 柬埔寨,囚禁,受困,擄人,綁架,拘禁,坐牢,入獄,監獄。（示意圖／取自pixabay）
▲ KK園區猶如人間煉獄，裡面遭囚禁的人號稱「豬仔」，凡是進到裡面就很難逃離。（示意圖／取自pixabay）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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