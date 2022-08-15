被騙柬埔寨淪豬仔！情侶遭電擊凌虐　阿公急籌200萬贖人

柬埔寨打工詐騙案再添一樁！新北市新莊區一對20歲情侶檔，今年1月時，在臉書社團「偏門工作」找到赴柬埔寨賭場的工作，於是2月間，2人興高采烈搭機前往柬埔寨，準備大賺一筆撈金，沒想到抵達後，竟是噩夢的開端，到了當地才知道，所謂的「賭場打工」根本是天大謊言，背後真正的目的竟是要從事詐騙，且一旦開口要求離職就會慘遭電擊虐打，之後2人甚至會被賣到知名的「緬甸KK園區」淪為豬仔。





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▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）

▲情侶檔小吳（化名）、小朱（化名）被高薪吸引前往柬埔寨，沒想到盡是惡夢的開端。 （示意圖／取自pixabay）

▲台灣少年於網路上遭不實職缺誘騙前往柬埔寨，結果通通落入地獄，遭到施暴。（圖／Pixabay）



