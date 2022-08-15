張善政公布7政見　魏筠驚訝揭：都是鄭文燦正在做的

國民黨桃園市長參選人張善政昨日晚間透過臉書，公開7大政見主軸，內容涵蓋打造智慧政府、打造桃園將成為北台灣MEGA CITY的科技核心等，引發討論。民進黨桃園中壢區市議員參選人魏筠今（15）日對此表示，張善政的7大政見每個都沒有實際規劃，且都是現任市長鄭文燦已經在做的了，由此可見，張善政與幕僚根本沒有用心瞭解桃園，更讓人不禁懷疑，當過行政院長的張難道其實就是草包？
談及張善政公布競選政見，魏筠說，昨天張善政的競選政見終於出來了，看完之後，「我還以為您在參加作文比賽，而不是在選舉」。魏說，她感到驚訝，因為張善政明明當過政務委員、行政院副院長、院長，怎麼提出如此空洞的政見？「還是張善政根本是個草包，只是之前形象包裝太好？」
魏筠表示，張善政跑來桃園參選，2個多月以來不斷抹黑，躺平選舉，現在提出的7大政見包括落實「智慧政府」、引入國際科技大廠、建設新創聚落、政府開放資料數位化、讓年輕人願意來桃園創業、族群世代共榮、增加托育能量、增加公托人員待遇、推動綠色公共交通等。「這些政見每個都沒有實際規劃，而且鄭文燦市長早都在做，怎麼變成您的政見呢？到底有沒有在做功課」。
魏筠感嘆，張善政本人沒有用心瞭解桃園，甚至連張的幕僚團隊也一樣。她更諷刺，張善政花2個多月的時間卻只寫出這樣的政策，「難道是因為國民黨副主席夏立言還沒有從中國拿選舉經費回來嗎？」