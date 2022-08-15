遭控隱瞞高中學歷 蔡適應：非事實但對基中付出是真實
針對國民黨召開記者會指控民進黨基隆市長參選人蔡適應，本人沒讀過基隆中學卻以校友自居的「渣男行徑」，蔡適應今（15）日受訪時強調，從未說過也沒將基隆高中作為學歷紀錄，會有校友會身分是因對學校有貢獻，被邀請成為榮譽會員，對藍營的指控是悖離事實，強調沒有因為沒念過基中而減少一分一毫的付出。
蔡適應表示，從來沒有人問過自己高中念哪裡？自己是東海大學政治系畢業、淡江大學國際事務戰略研究所所碩士、台北大學都市計畫研究所博士，這三個學歷都是參選過程中拿到選委會做文書驗證，這都是沒有問題的；自己因為家境問題，在北部出生後來國中到南部生活，高中就讀左營高中，大學聯招就考上東海大學；至於高中學歷，之前並沒有任何人來問過自己高中以下學歷，因為這不是值得關心的議題，不曉得為什麼有人說我自稱是基隆高中畢業的。
蔡適應進一步指出，從沒有在個人的官方文件或選舉公報中說是基隆高中畢業，但參與基隆高中校友會的運作是事實，因為在地方長期的努力與付出，讓關心教育的人士主動建立彼此好關係，長期協助很多，所以有參加校友會活動，包含推動羽球館興建、校舍及體育場更新都是擔任市議員及立委期間的努力，再次澄清自己不是基隆高中、女中、商或海事畢業的，表達澄清是不希望有人再誤會。
蔡適應說，學歷從來不是問題，重點是針對對手先前投資的金星國際投資公司捲入德信證券掏空案，強調一個立委在選完後沒有思考怎麼對基隆做更多事情，而是馬上成立新公司，還有擔任公司負責人借貸問題如何能避重就輕？最後還有公司何來的一億資金借人？這些都才都必須講清楚。