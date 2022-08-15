學生證好用！華碩9月底前筆電教育價 聯想平板載閱讀器
迎接開學購機潮，Lenovo聯想今（15）日推出新平板Tab M10 Plus（第3代） WiFi版本，10.61 吋2K IPS 螢幕、四顆Dolby Atmos 認證全景聲環繞揚聲器，同時專為幼童及學生設計，特殊閱讀模式與護眼低藍光認證，減緩眼睛疲勞減緩眼睛疲勞不傷眼，售價6,890元，購機加送專屬皮套(送完為止)。此外，華碩加入筆電教育方案，9月底前，高中以上在學生或教職員，線上申請折扣碼，於指定通路購買Intel Evo認證OLED筆電，享教育方案。
Lenovo Tab M10 Plus（第3代）WiFi版本輕薄平板僅重465克，搭載聯發科八核心處理器，並配置了10.61吋2K IPS螢幕，四面窄邊框擁有85%的螢幕占比，提供4顆獲得Dolby Atmos 認證全景聲環繞揚聲器，續航力的部分，具備7,700mAh超大容量電池，最高可達14小時不間斷。內建Google原生兒童空間，提供超過10,000種寓教於樂的應用程式、遊戲、書籍和影片。內建家長監控模式，讓家長可以隨時遠端掌握孩童使用應用程式的情況，也能設定螢幕使用時間。
輕巧的Tab M10 Plus（第3代）可視需求將螢幕任意切換成內建電子閱讀器模式，讓螢幕畫面顯示彷彿紙本書籍的頁面增加可讀性、降低眼睛疲勞感；閱讀模式可視內容調整成色彩模式或黑白模式，無論是用Tab M10 Plus（第3代）閱讀電子書或者編輯較長的文件，都能為能有較舒適的閱讀體驗。
華碩筆電推教育優惠方案，9月底前，高中以上在學生或教職員，線上申請折扣碼，可於指定通路購買指定款的Intel Evo認證OLED筆電，享獨教育價優惠。活動期間，全通路購買ASUS/ROG指定筆電、桌機、AiO(迷你桌機除外)，登錄送5TB/ 2TB行動硬碟、PC Game Pass 3個月序號+XBOX 無線控制器、1,000元電子禮券等好禮，再抽GoPro HERO 10 Black旅拍組(價值21,420元)及奢華露營一泊二食(價值6,500元兩人同行，共5組)；買ASUS Vivobook系列指定OLED筆電，加碼抽「JPTIP日文雲端課程」(價值5,000元)。