半導體缺工搶人才！經營非頂大、跨海招募

台灣美光人才招募處長張嵋嵐指出，鎖定相對貧窮、但人才品質相對好的東南亞國家；看準每年大學理工科系畢業生女性占20-25%，但實際進入產業不到15%，招募過程必須消除性別、年齡、容貌、身高等偏見，面試官如「盟友」般互相提醒，避免陷入性別偏見。目前美光約6,300名工程師有22%是女性；過去3年，新進員工女性占比從30%提升到44%，已填補部分人才缺口。
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Jenny是清大教育系、台灣師大教育所碩士的文科女孩，很早就確定不當老師，歷經設計業、媒體業、食品業，勇闖理工男的世界。她目前在半導體IC設計公司擔任AE/FAE應用工程師，半導體年資約三年，年薪從60萬翻倍到150萬。
談到職場甘苦，Jenny指出，會程式只是基本，半導體真正要懂的還是電機相關知識，進入產業半年後，自己向主管爭取擔任專案經理，除了原本程式寫作、除錯等工作，還多了瞭解各部門工作狀況與問題，與各部門協調工作進度等任務。由於是剛入行的菜鳥，電機專業知識還不足，設計跟自己溝通，常常有聽沒懂，甚至還被同事欺負「只不過是個菜鳥，憑什麼做專案管理」。
Jenny分享，擔任助理工程師時，雖然有碩士學歷，但「血統不純正」，毫無理工背景，只能拿到低於碩士的起薪。另外，更只是約聘員工，非正職，只能停來賓停車場，也不在公司發放下午茶的名單、沒有季獎金。碩士正職每月起薪至少7.6萬元，但約聘連7萬元都不到。年底和年初幾乎天天加班，忙起來的時候真的沒有時間休息，有時候要加班到凌晨4、5點，不到4個小時又要回公司繼續上工，但自己不曾想過放棄，「這裡有這麼多東西可學！有很多聰明厲害的人，希望我有一天能跟他們一樣厲害！」
被問到文科生優勢，Jenny說，相對於部分理工腦只專注眼前工作，從文科領域帶著專案管理的能力，知道如何和人協調溝通，當你在一個大家都不會溝通的地方，主管很容易看到你。不過，想進半導體擔任工程師的文科生，也要問自己是不是真的喜歡理工？文科工作講求創意、美感、感情、人際互動，理工相對缺乏，理工世界講話直接，重視邏輯、數字，而且半導體有非常多電機相關的理論、知識要學，對文科生來說，難度不小。