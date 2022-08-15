做好作滿還是半途烙跑？侯友宜重申「把握當下全力做事」
新北市長侯友宜今（15）日下午赴議會作施政報告，市議員陳啟能及李倩萍及其他民進黨籍議員頻頻追問如成為市長候選人，是否能跟民進黨新北市長參選人林佳龍一樣承諾市長任期「做好作滿」?民進黨團還拿出「第四屆新北市長做好做滿聲明書」要求侯友宜簽署，侯友宜還是一如以往回應「把握當下!全力做事」，因為未來的事沒有人會知道，珍惜當下，好好做事，讓在場的議員只能高舉「半途烙跑」、「做好作滿」看板象徵性的呼口號表達意見。
今日侯友宜施政報告完後，輪到民進黨團答詢，總召陳啟能帶著民進黨團議員上台請侯友宜在「第四屆新北市長做好做滿聲明書」簽名。侯友宜笑著說，現在是第三屆任期，還沒有到第四屆任期，所以沒有簽名，此舉引發民進黨團不滿。
侯友宜表示，自己歷經各種職位歷練，現在是新北市長，從當年當刑警以來，態度是把握每一天、活在當下，因為打槍戰不知道能不能活著出來；所以把握當下是認真的態度，這是自己當警察的態度，因為「未來的事沒人會知道你會做甚麼」，告訴自己就是珍惜當下，這就是我任職15個職位的歷練，重申還是「把握當下、全力做事」。
李倩萍表示，從侯友宜的說法可以肯定未來如果連任市長，新的任期一定不會做滿；當初朱立倫當市長半途去選總統創下史上總統選舉得票率倒數第二，最近則是前高雄市長韓國瑜也是半途選總統，卻造就蔡英文總統獲得最高得票率，歷史告訴我們要從過去事件記取教訓，應該不要再犯相同錯誤，但侯友宜卻無法像林佳龍一樣承諾「做好作滿」，給新北市民承諾。