嬤禁止進廚房！2吃貨貓站「結界區」等待：聽話才有飯吃
貓咪其實都聽得懂人類說話！現代許多人都會飼養寵物，將牠們當作親生寶貝一樣疼愛，連長輩也都被收服，不過你有發現其實很多毛小孩特別聽長輩的話嗎？中國一名網友日前分享一張照片，只見家中兩隻站在某地方乖乖地在等待，網友得知真相後都笑說：「跟對人才有飯吃啦！」
小紅書帳號「桃心爆米花」家中養了三隻貓咪，分別是3歲虎斑貓「胖胖」、白貓妹妹「桃心」以及2歲小男生「臭臭」，其中胖胖因為體型最大又貪吃，常常做出令人噴笑的舉動，但是牠也很聰明，總是知道要找誰才有東西吃。日前飼主分享了一張照片，胖胖與桃心雙雙站在廚房門口，彷彿那裡有結界，後來才知道是飼主媽媽不讓貓咪踏進廚房，因此兩隻貓只好乖乖在那裏等待，對比臭臭一臉不屑地經過，更突顯家中誰才是真正的吃貨！
飼主也表示胖胖平時就很精明，尤其對於討食非常會動歪腦筋，知道阿嬤心地軟，因此總是站在阿嬤面前，眼巴巴地看著牠「暗示」，最近甚至還會偷開阿嬤的房間門，讓她完全抵擋不住胖胖的攻勢！
網友看了照片都笑說：「跟對人才有飯吃啊」、「聽阿嬤的話就對了」、「想知道阿嬤怎麼教的？這麼乖」、「右下怎麼有閒雜人等路過」、「為什麼長輩養的貓狗都特別乖」「可愛又有禮貌」、「看身材就知道果然是阿嬤帶大的」。（編輯：陳珮瑜）