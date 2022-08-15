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百貨超市業績王改裝、引進推車滅菌艙　深耕主顧拓新商機

▲遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過9億元，是百貨超市業績與坪效雙冠王，今年利用捷運連通口整修期間進行大規模優化改裝。（圖／記者許家禎攝）
▲遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過9億元，是百貨超市業績與坪效雙冠王，今年利用捷運連通口整修期間進行大規模優化改裝。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2022-08-15 17:06:15

遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過9億元，是百貨超市業績與坪效雙冠王，今年利用捷運連通口整修封閉期間，進行大規模軟硬體的翻新優化，其中引進全台首創的UV-C推車滅菌艙，且增加了和牛專櫃與鮮花販售，就是要讓主顧客耳目一新，也希望拓展捷運族與年輕族群的新商機。至於遠東SOGO大巨蛋店與中國重慶店進度如何、怎麼規劃？董事長黃晴雯也透露最新消息。

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遠東SOGO董事長黃晴雯表示，雖然今年1到7月，SOGO忠孝店遇上捷運四號出口的整修，但館內同仁持續努力經營，期間來客數雖然掉了3成，但1到7月還能有5%的成長。而東區忠孝、復興與敦化三店，1到7月更是成長18%，顯示即便遇上疫情、捷運整修之下，同仁們靠著集客企劃也能有成長空間，如從補助計程車車資到針對APP會員送餐飲加菜金，到招募人氣名店快閃，各種虛實整合行銷盡出。

黃晴雯指出，忠孝館利用連通口封閉的這段期間，進行B2食品名店及忠孝超市的大幅度改裝，整體花費近6000萬元，但過程非常困難，因為超市與食品名店區改裝不同於其他樓層，更需要繁瑣的作業模式，再來是「不能一天不營業」，因此超市總計分了5到6區輪流整修，靠著與大家的努力，短短25天就完成整個改裝計畫。

▲遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層整修完成，其中引進全台首創的UV-C推車滅菌艙，且增加了和牛專櫃與鮮花販售。（圖／記者許家禎攝）
▲遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層整修完成，其中引進全台首創的UV-C推車滅菌艙，且增加了和牛專櫃與鮮花販售。（圖／記者許家禎攝）
改裝後，B2空間更加明亮，天花板拉高了20%，甚至營業面積與犧牲坪效，引進裝置全台首創的UV-C推車滅菌艙，且增加了和牛專櫃與鮮花販售，同時引進小農合作，一旁的食品名店區也新進駐8家品牌，希望深耕主顧客下也能拓展捷運族與年輕族群的客層。目前超市Fresh Club有3到5萬名會員，未來將進一步深耕主顧客，掌握其消費特性擴大商機。

展望下半年景氣，黃晴雯指出目前國內通膨有些和緩，同仁們快速應對相信可以有好成績，即便新變種病毒威脅未減，但公司嚴陣以待。像是公司觀察到疫情後，大家買東西喜歡一站式購足，SOGO忠孝館囊括所有客層，相信也能滿足消費者的需求。

▲遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過9億元，是百貨超市業績與坪效雙冠王，今年利用捷運連通口整修期間進行大規模優化改裝。（圖／記者許家禎攝）
▲遠東SOGO忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過9億元，是百貨超市業績與坪效雙冠王，今年利用捷運連通口整修期間進行大規模優化改裝。（圖／記者許家禎攝）
另外，黃晴雯也提到，雖然旅遊禁令可能逐漸開放，國人可能改變購物型態，到國外購物，但公司也會思考如何提供更有儀式感的購物氛圍，如舉辦日韓商品展等。再來，未來是虛實整合的世界，虛實結合一定是趨勢，而SOGO有七大Club如VIP、Premium、Fresh、Beauty、ThanQ、Sports、Wedding Club，未來將著重分眾深度行銷，希望藉此拓展更多的可能性。

至於，大家也好奇遠東SOGO睽違10年再展新店，大巨蛋「遠東SOGO CITY」的進度如何？以及中國大陸重慶新店如何規劃？為此，黃晴雯僅表示，這兩家店挑戰都非常大，首先是量體跟其他店點完全不同，大巨蛋的店有三、四個區，重慶店則是在山城，地勢高低不同，量體不同以往。再來是，為了永續發展，這兩家店一定都是進軍年輕族群、講求創新，但也強調，遠東SOGO為求事業穩健，不只是要獲利，也還要有前瞻性才能持續華麗轉身。


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