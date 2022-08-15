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麥當勞大徵才1300人！起薪30K　做滿10年「有薪特休」8週

▲麥當勞本週擴大徵才1300人！提供起薪30K、全年休假123天的福利，親身體驗工作環境後現場面試，廣邀社會新鮮人、二度就業、新住民加入。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
▲麥當勞本週擴大徵才1300人！提供起薪30K、全年休假123天的福利，親身體驗工作環境後現場面試，廣邀社會新鮮人、二度就業、新住民加入。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-15 18:00:33

台灣麥當勞擴大徵才1,300名正職服務員！將於本週五、六，8/20、8/21連續兩天展開連鎖餐飲業最大規模招募， 提供起薪30K、全年休假123天的福利，廣邀社會新鮮人、二度就業、新住民等加入，求職者不只可親身體驗麥當勞的工作環境，還可以直接現場面試。據悉，目前台灣麥當勞的員工中，逾5成員工年資超過10年。

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許多網友常以為麥當勞只有大量的計時人員，甚至日前還有網友在Dcard發文詢問：「麥當勞真的有正職嗎？」想知道麥當勞的正職福利好不好，似乎對麥當勞的印象，還停留在適合學生族找打工機會的認知。今年麥當勞首度擴大公開招募1,300名正職服務員，且是全新正職職缺，提供起薪30K，休假比照正職人員且優於勞基法，全年休假123天、到職日起即可享10天特休以及7天家庭日，比照外商特休福利。

▲「款待大使」屬於走動式的門市人員，不只會在賣場內走動給予顧客協助，也能適時在門市人員忙不過來的時候補位。（圖／台灣麥當勞提供）
▲目前台灣麥當勞員工，逾5成員工年資超過10年。（圖／台灣麥當勞提供）
其實在台灣麥當勞今年6月發表的季報中就提到，麥當勞的員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」；而目前台灣麥當勞的員工中，就有逾5成員工年資超過10年。

不同於「計時服務員」採彈性排班，麥當勞正職服務員享有穩定的工作時段，希望透過休假多及健全的福利制度，讓員工都能有時間安排生活及陪伴家人。不管是社會新鮮人、二度就業、新住民等身份都有機會能加入，當然家庭主婦或是二度就業也很歡迎。本週五、六，8/20、8/21連續兩天，全台麥當勞餐廳同步起跑「職場體驗」，歡迎求職者親身體驗工作環境，還可以直接現場面試。

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