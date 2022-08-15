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雙城論壇預算難核銷？柯文哲：叫小英承認沒能力保衛領空

▲針對「共機擾台」定義標準不一，台北市長柯文哲15日怒嗆總統蔡英文，要不要承認「做為總統，她沒能力保衛台灣領空，她束手無策」？（圖／記者丁上程攝，2022.08.15）
▲針對「共機擾台」定義標準不一，台北市長柯文哲15日怒嗆總統蔡英文，要不要承認「做為總統，她沒能力保衛台灣領空，她束手無策」？（圖／記者丁上程攝，2022.08.15）

記者丁上程／台北報導

2022-08-15 17:22:49

台北市長柯文哲日前舉辦台北上海雙城論壇，雖然創下史上規模最小的雙城論壇，不過後續效應仍舊持續蔓延。針對雙城論壇預算核銷問題，台北市議會日前拍板定案，若論壇前兩岸關係持續緊張且軍機持續擾台，將不予核銷預算，也因此論壇結束後至今，相關預算仍舊遭到議會凍支。對此柯文哲今（15）日表示，自己只是做了自己該做的，如果中央主計處說不可動支那就認了。

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柯文哲表示，他自己知道舉辦雙城論壇對他個人來說是扣分的，「但我還是覺得說，居於台灣整體利益，雙城論壇還是要辦。」柯文哲說，至於議會的部分，每個政黨都有自己的意識形態，「他要講的我尊重，但我的態度就是我做我認為該做的。」

現場記者詢問，由於議會凍支預算的緣故，導致市府內部有人拒絕向廠商核銷預算？對此柯文哲則表示，預算該怎麼辦就怎麼辦，「哪有廠商都花錢了，結果說議會反對，所以錢就不給？」柯文哲直言，民進黨議員梁文傑在議會指出「預算凍支就叫廠商自己吞」一事，北市府絕對不會幹這種事，「還是他民進黨政府都這樣幹？」

而針對外界質疑對於「共機擾台」定義鬧雙標一事，柯文哲則持續維持一慣論調，表示如果總統蔡英文出來講，「做為總統，她沒能力保衛台灣領空，她束手無策」，這樣就好了。

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