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7-11挺小農！推文旦、牛奶鳳梨禮盒　全家首賣免剝皮文旦

▲7-11門市「i划算」群組開賣嘉義牛奶鳳梨、麻豆文旦禮盒、東勢農會高接梨等水果禮盒。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11門市「i划算」群組開賣嘉義牛奶鳳梨、麻豆文旦禮盒、東勢農會高接梨等水果禮盒。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-15 17:29:062022-08-15 17:30:28

中元節才剛過，業者一刻不得閒，緊接著立刻發動中秋檔期，大搶送禮、烤肉商機。距離9月10日中秋節剩不到一個月，7-11即日起規劃「夯肉趣」、「名店月餅大賞」兩大主題，集結各地風味醬料、月餅、水果禮盒等，預計推出超過百種伴手禮。全家則首次引進單顆袋裝及免剝皮盒裝鮮切文旦，實現懶人吃文旦免剝皮的夢想。

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7-ELEVEN指出，今年和郭元益、小潘蛋糕坊、太陽、佳德堂等人氣名店合作，推出蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪近20款月餅，另有迷你版的奇華至尊月餅，特別使用復古懷舊鐵盒。首波銷售以團購美食、單入裝月餅、零嘴小吃銷售創佳績；其中，看準單身及小家庭商機推出的單入裝月餅，每年可賣出上百萬顆。

▲7-ELEVEN即日起規畫「夯肉趣」及「名店月餅大賞」兩大主題。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN即日起規畫「夯肉趣」及「名店月餅大賞」兩大主題。（圖／業者提供）
因應中秋烤肉需求，7-ELEVEN引進逾百種肉品與海鮮等食材，提供澎湖透抽、宜蘭香魚等當地食材預購；並和名店合作，推出「王品嚴選海陸雙饗燒烤宴」、「犇鐵板燒秘製燒肉菠蘿堡」、「錵鑶串糰子」、「碳佐麻里金沙起司地瓜燒」等人氣料理，可選購陶瓷電烤盤、瓦斯爐等烤肉周邊，將巷口小七打造成離家最近的烤肉備品店。

「夯肉趣」專區則有烤肉必備的靈魂醬料，首推韓國進口的「CJ白雪韓式排骨醃烤調味醬」，在醬料中加入水梨、蘋果展現甜味，除了可當烤肉塗醬，也能用來醃漬肉品、炒肉；另還有銷售上萬瓶的「海底撈香辣粉」、「乾杯萬用燒肉醬」及「炳叔沙茶醬」等。

看準蛋黃酥的現象級搶購熱潮，首次引進「三統漢菓子鳳凰流心酥」，加熱後可吃到蛋黃流沙內餡。禮盒部份，今年門市預購與現場販售銷售逾百種禮盒，預購獨賣「顏新發×林聰明沙茶月餅禮盒」，由嘉義人氣小吃林聰明沙茶魚鬆搭配百年老店綠豆沙。水果禮盒也是許多人送禮首選，7-ELEVEN即起推出「麻豆郭家40年老欉文旦」、「麻豆70年老欉白鹿柚」、「埔里百香果」；門市「i划算」群組則開賣販售「嘉義神農獎牛奶鳳梨」、「特級麻豆文旦禮盒」、「東勢農會高接梨禮盒」。

▲7-ELEVEN推出在地小農鮮採當季老欉文旦、百香果、牛奶鳳梨等水果禮盒。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN推出在地小農鮮採當季老欉文旦、百香果、牛奶鳳梨等水果禮盒。（圖／業者提供）
全家也開跑文旦禮盒預購活動，除此之外，今年選用台南麻豆新鮮文旦，首次設計小份量單顆袋裝，以及免剝皮盒裝鮮切的便利包裝，將自8月24日起在全台4000間門市陸續上架，其中盒裝鮮切文旦會將綠色外皮剝除處理，僅留內部白色皮與果肉，消費者只需剝開白皮就能吃，單盒售價55元，第2件6折。

▲全家推出「柚見好秋」預購活動，網羅台灣十大產區直送的文旦禮盒。（圖／業者提供）
▲全家推出「柚見好秋」預購活動，網羅台灣十大產區直送的文旦禮盒。（圖／業者提供）

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