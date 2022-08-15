桃園摩鐵命案！男持刀攻擊反被刺死　前妻疑慘遭長期家暴

桃園市蘆竹區一處汽車旅館13日驚傳命案！一名43歲的泰國籍祈姓女子，涉嫌殺害56歲的台籍祈姓前夫，據了解，祈女疑似長期受到家暴，即便離婚、分居依舊難逃。警方調查發現，案發當時只因祈男就醫完「等不到前妻來接送」，兩人為此事在汽車旅館發生口角，祈男先是亮刀自戕、欲共赴黃泉；祈女不甘，持燈具反擊打倒前夫，並奪刀朝祈男身上刺，祈男身上有4、5處刀傷，分布在喉嚨、胸、腹及背部，送醫急救後宣告不治。
我是廣告 請繼續往下閱讀
祈男長期住在案發的汽車旅館，13日下午3點30分左右，祈女帶著孩子前往探視，當天祈男不滿到醫院就醫時，祈女沒按時間去接他，他只好自行搭車返回旅館，2人為此發生口角，豈料沒多久，警方就接獲報案，趕到現場時，祈男已倒臥在地，頭部及腹部均有外傷，救護人員緊急將他送往林口長庚醫院，於下午4點31分宣告不治。
事後，警方除將祈女帶回偵訊，也查扣水果刀、燈具，送鑑識中心鑑定比對，而祈男身上有約4、5處刀傷，訊後依殺人罪將祈女移送桃園地檢署，檢方向法院聲請羈押，法官14日深夜裁定祈女以10萬元交保、限制出境出海，而3個孩子則交由親友協助安置。（編輯：蔡宥嫻）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！