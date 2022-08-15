桃園摩鐵命案！男持刀攻擊反被刺死　前妻疑慘遭長期家暴

桃園市蘆竹區一處汽車旅館13日驚傳命案！一名43歲的泰國籍祈姓女子，涉嫌殺害56歲的台籍祈姓前夫，據了解，祈女疑似長期受到家暴，即便離婚、分居依舊難逃。警方調查發現，案發當時只因祈男就醫完「等不到前妻來接送」，兩人為此事在汽車旅館發生口角，祈男先是亮刀自戕、欲共赴黃泉；祈女不甘，持燈具反擊打倒前夫，並奪刀朝祈男身上刺，祈男身上有4、5處刀傷，分布在喉嚨、胸、腹及背部，送醫急救後宣告不治。





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