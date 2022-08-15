「生物多樣性」納台達電永續策略　珊瑚育苗移植保育區 

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台達電集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華指出，光是今年上半年，不論是美洲的森林野火、歐洲的熱浪、南亞的洪水、非洲的乾旱，都再再證明了氣候變遷對人類帶來的衝擊已愈來愈大，更進一步威脅到地球上現有物種的生存。因疫情而延宕多時的聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（CBD COP15），年底將在加拿大重新召開，希望能達成下一階段的「生物多樣性」目標和行動計畫，共同保護地球上多樣性的物種。
台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達電去年歡度50周年，以「節用．厚生」回應氣候挑戰，今年迎向第51年，也揭開保護「生物多樣性」的新篇章，台達董事會於近期將「生物多樣性」列入台達永續策略中，以實際行動及企業核心能力回應聯合國永續發展目標。
這幾年台達電攜手海科館與民間保育團隊，投入東北角珊瑚復育工作，同時號召員工擔任海洋志工，協助復育基地的例行維護及水下作業；經過一年努力，今年8月已將部份珊瑚種苗，移植到潮境海灣資源保育區。台達基金會也正同步與珊瑚復育的專家合作，將台達電的LED與自動化技術及設備，協助耐熱珊瑚種苗的培育與挑選。
去年BBC自然生態紀錄片音樂會《藍色星球II》首次在台灣演出，獲得各年齡層觀眾的廣大迴響，而為吸引更多人關注當前生物多樣性面臨的重大挑戰，聯合數位文創與台達電子文教基金會共同合作，將於9月10日（週六）中秋節當天在台北流行音樂中心推出《地球脈動II》影像音樂會，運用台達電領先全球的8K超高畫質雷射投影技術，在該場館800吋巨型銀幕投影壯闊的自然影像。現場並搭配台北愛樂管弦樂團及台北愛樂合唱團的現場專業演出，闡釋知名配樂大師漢斯．季默(Hans Zimmer)、Jacob Shea及Jasha Klebe譜寫的動人樂曲，將野外捕捉到的聲音中汲取靈感並融合到音樂中，讓觀眾感受地球的蓬勃生命力。
民眾將可目賭許多難得一見的物種與畫面，包括生活在喜馬拉雅山山脈的雪豹、巴拿馬群島上會游泳的樹懶、或是看著非洲草原上看似溫馴的長頸鹿，毫無畏懼地用長腿踢趕想追補牠的獅群。
《地球脈動》影集製作人麥可・岡頓表示「《地球脈動》是以一種近乎「上帝般」的視角讓我們俯視地球，看看地球的規模」為了讓觀眾體驗生活於廣闊荒野中的感覺，在拍攝手法上採用特殊穩定技術，使攝影機脫離三角架，直接跟隨動物的足跡，與牠們一起旅行，感覺狐猴就像是跳過觀眾的肩膀上。這次的音樂會，將從動物的角度帶領觀眾重新認識在地球上和人類共同生活的豐富生命樣態。