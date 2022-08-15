三星新摺疊機好想換？變心果粉移機前　先準備「這條線」

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三星的Smart Switch 提供有線和無線兩種轉移方式，有線速度快且穩定， 如果是Android轉到三星，只要準備好 Type-C 傳輸線即可，如果是從iOS系統轉到三星，則需要一條 Lightning 對 Type-C 的傳輸線。新的三星手機端則是要下載 《Smart Switch》App，接著按照畫面指示就能完成備份。
使用 Smart Switch 時，畫面會跳出使用者選擇「欲傳輸的資料」選項，包含通話與聯絡人、訊息、應用程式、設定、主螢幕、照片、影片、音訊和文件資料等，應用程式部分，如果是從 iOS 系統轉過來的話，只要 Google Play 上有對應的App可以下載那麼手機就會自動下載。但台灣人最常使用的 LINE，由於帳號紀錄和通訊紀錄都是備份在手機端，因此得要自己備份移轉。另外，需要登入帳號的App，都需要重新下載。
Android轉iPhone這樣做
原本的Android手機下載《移轉到 iOS》App，將新的iPhone和原本的Android 手機插上電源。在新iPhone上點一下「從 Android 移轉資料」，在 Android 裝置上，打開《移轉到 iOS》App，在 iOS 裝置上會看到「從 Android 移轉」畫面時，點一下「繼續」，然後等候一組十位數或六位數密碼，在 Android 裝置上輸入密碼。
在 Android 裝置上，選取要移轉的內容，然後點一下「繼續」，即可開始傳輸，在整個傳輸過程中，Android的畫面應停留在《移轉到 iOS》App。如果傳輸完成前，使用 Android 上的其他 App 或接聽電話，會影響到備份完整性，且即使 Android 裝置顯示程序已經完成，也請靜置兩部裝置，直到 iOS 裝置上顯示的載入列完成。保持裝置靠近彼此並接上電源，直到移轉完成。整個移轉過程可能需要一段時間，時間長短依移轉的內容量而定。