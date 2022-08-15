男星浴室昏倒！醒來「地上一灘血」 驚悚就醫過程曝光
創作歌手謝孟其（Mark H.）推出首支台語單曲《巷仔口》，是寫給外公的歌曲。謝孟其從小就品學兼優，自台大化工系畢業後，更一舉考上台大醫學工程研究所的生醫材料組，但出社會後他發現還是愛音樂，放棄生技公司高薪，毅然投入唱片圈。而他先前曾因為暈倒摔斷牙，醒來後滿地鮮血，趕緊送急診。
謝孟其因為熱愛創作，可以在公司、錄音室待到半夜，有個冬夜他下班回到家泡澡，正起身卻無預警一陣暈眩，結果醒來時，自己裸身倒在浴缸外，腦袋還在天旋地轉，卻發現門牙好像「出事」了，他眼前看到地上一灘血，摸摸臉上更是驚嚇，「原來我洗澡洗到暈倒！地上都是我流的血！」但理工腦的他相當冷靜，邊擦去滿臉鮮血，咬住衛生紙止血，邊吹頭髮、刮鬍子，忍著痛不忘打電話告知父母和朋友，就叫Uber就直驅北醫急診。問他怎能如此冷靜？他笑說：「其實有點被嚇到自立自強，因為還好我是正面著地，只斷了一顆門牙，如果是後腦勺朝下，旁邊就是洗手台和馬桶，後果可能就不堪設想！」
有趣的是，孟其原本就對自己門牙不是很滿意，「我的門牙有點像兔寶寶，都是往外歪的。」他之前為牙齒矯正詢價，得知要10幾萬，結果因為正臉朝地的意外，門牙撞地球，把右邊門牙撞正、左邊門牙撞裂到搖搖欲墜，尤其是原本凸凸的右側門牙被撞進去，竟意外「撞正」了，連牙醫都嘖嘖稱奇，左側則因幾乎斷裂，而在牙醫悉心的處理和治療下，利用僅存的牙根裝上嶄新的瓷牙，讓兩顆兔寶寶牙都不見了，他笑說：「真的是打落門牙和血吞，但把門牙撞正，真的是因禍得福！」