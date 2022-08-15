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全球首例猴痘人傳寵物！染疫飼主與愛犬同床　狗狗遭感染

▲法國傳出寵物犬被主人傳染猴痘案例，這也是全球第一起已知的人傳寵物案例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國傳出寵物犬被主人傳染猴痘案例，這也是全球第一起已知的人傳寵物案例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-15 17:49:04

世界衛生組織（WHO）將猴痘病毒列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），國際間對猴痘案例的關注也提高，近期法國巴黎更傳出猴痘首例「人傳寵物」的案例，飼主在確診後同床共枕的寵物犬也出現膿皰，確認染上猴痘病毒，相關研究亦登上頂尖醫學期刊《刺胳針》。

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猴痘病毒在國際間迅速傳播，英國衛生安全局（UKHSA）就曾公開警告，要猴痘患者除了避免與他人有接觸外，和寵物接觸也必須謹慎，防止人畜交叉感染；日前《紐約郵報》報導就指出法國一對男同志伴侶自6月染上猴痘以來，皮膚出現大面積潰傷和皮疹，沒想到12天後飼養的義大利靈緹犬也出現類似症狀。

研究人員指出，這對法國夫夫因為天天與寵物犬同床共枕，染上猴痘病毒後，睡在同一張床上的愛犬胃部也開始出現膿皰，後來對狗狗進行PCR採檢後，發現序列同源性達到100％，證實了牠和飼主身上病毒株相同。

《刺胳針》論文指出，這是全球已知的首例人傳寵物猴痘病例，過去人們僅在野生齧齒類和靈長類動物身上發現攜帶猴痘病毒，但不曾接獲馴養動物如家貓、家犬感染猴痘的消息，此例證實了人傳動物的可能性屬實，那麼是否該將確診飼主和寵物隔離，避免透過寵物進行二次傳播成為了研究員目前的討論核心。
 

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