必比登推介是什麼？號稱「平價版米其林」　1千元吃3道菜

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根據《米其林指南》官網所述，最初，獲得「必比登推介」的餐廳會獲得一個紅色的「R」標誌，代表在這些餐廳能以一定平實的價位以下，吃到優質的三道料理。因此入選的範圍也大大地納入了坊間好吃小店、美味小館甚至是路邊攤；而為了符合「必比登」親民價格的美味形象，在1997年首次將「必比登推介」符號變身成米其林寶寶舔嘴唇的模樣。
去年《台北台中米其林指南 2021》必比登推介名單，涵蓋了至少17種料理種類，包含台北58個店家、台中33個店家，共計91個店家；其中新入選的店家有19家，6家位於台北、13家位於台中。完整名單如下：
2021台北米其林指南 必比登餐廳推介
阿城鵝肉（中山）
阿國切仔麵
四川吳抄手（大安）
點水樓（松山）
鼎泰豐（信義路)
都一處（信義）
阜杭豆漿
清真中國牛肉麵食館（大安）
杭州小籠湯包（大安）
好公道金雞園（大安）
隱食家 去年新進榜
人和園
金賞軒 去年新進榜
老山東牛肉家常麵店
賣麵炎仔
茂園
雙月食品（青島東路）
女娘的店
My灶
彭家園
榮榮園
番紅花印度美饌
磐石坊 去年新進榜
祥和蔬食（中正）
湘帝御膳食堂 去年新進榜
欣菜小聚（南港）
松竹園 去年新進榜
宋廚菜館
泰姬
巷子龍家常菜 去年新進榜
北平陶然亭
天下三絕
醉楓園小館
一甲子餐飲
永康牛肉麵
2021 台北米其林指南 必比登街邊小食推介
臭老闊 現蒸臭豆腐
無名推車燒餅
吾旺再季
方家雞肉飯
劉芋仔
豬肝榮仔
阿國滷味
紅燒牛肉麵牛雜湯
陳董藥燉排骨
鍾家原上海生煎包
好朋友涼麵
海友十全排骨
梁記滷味
駱記小炒
御品元冰火湯圓
雄記蔥抓餅
藍家割包
高麗菜飯 原汁排骨湯
大橋頭老牌筒仔米糕
施家鮮肉湯圓
小王煮瓜
昶鴻麵點
源芳刈包
2021台中米其林指南 必比登推介
阿坤麵
陳明統爌肉飯 去年新進榜
淇里思（西區）
范記金之園（中區）
東山棧
鮮魚鱻 去年新進榜
富鼎旺（中區）
富狀元豬腳
富貴亭
Gubami
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 去年新進榜
曙光居 去年新進榜
可口牛肉麵 去年新進榜
好菜 去年新進榜
陸園
羅家古早味
菇神 去年新進榜
京華煙雲
醉月樓 去年新進榜
木公麥面 去年新進榜
新月梧桐
牛稼莊 去年新進榜
上海未名麵點
東方龍
彭城堂
沁園春
三喜食堂
滬舍餘味
馨苑
台客燒肉粥
台中肉員 去年新進榜
饕之鄉 去年新進榜
温叨