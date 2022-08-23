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必比登推介是什麼？號稱「平價版米其林」　1千元吃3道菜

▲「台客燒肉粥」連兩年獲得「臺北臺中米其林指南」必比登推介，樸實無華的肉粥更是道地台灣味。(圖／柳榮俊翻攝2021.8.21)
▲「台客燒肉粥」連兩年獲得「臺北臺中米其林指南」必比登推介，樸實無華的肉粥更是道地台灣味。(圖／柳榮俊翻攝2021.8.21)

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-23 07:03:00

2022《米其林指南》即將於8月30日揭曉，今（23）日將搶先發表「必比登美食推介餐廳」，究竟何謂「必比登推介」（Bib Gourmand）？以「米其林寶寶」為名的必比登推介，通常指的就是平價版的美食指南，主要推薦「物有所值」的美食。標準是指花費不到新台幣1000元，就能吃到3道菜的美味小館、或是路邊攤等餐廳，為符合超親民的形象，官方才特別讓米其林寶寶「必比登」，變身為吐舌頭的俏皮版本，只要入選得獎的必比登餐廳，都能貼上這張可愛的貼紙。

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自1955年起，《米其林指南》透過其企業標誌「必比登Bibendum」，推薦許多適合大眾的實惠價格，但提供的美食仍擁有高品質的餐廳。能夠入選的店家在該國家城市中，通常價位落在固定價格範圍內，如歐洲城市的36歐元、美國城市40美金，在香港為400港幣、東京5000日圓，台北及台中則是1000元新台幣，不超過該價位也能吃得到有水準的3道菜為標準（可不含飲料）。

根據《米其林指南》官網所述，最初，獲得「必比登推介」的餐廳會獲得一個紅色的「R」標誌，代表在這些餐廳能以一定平實的價位以下，吃到優質的三道料理。因此入選的範圍也大大地納入了坊間好吃小店、美味小館甚至是路邊攤；而為了符合「必比登」親民價格的美味形象，在1997年首次將「必比登推介」符號變身成米其林寶寶舔嘴唇的模樣。

▲號稱平價版米其林指南，何謂「必比登」？「必比登美食推介餐廳」又有何標準？回顧2021台北台中米其林指南 必比登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲號稱平價版米其林指南，何謂「必比登」？「必比登美食推介餐廳」又有何標準？回顧2021台北台中米其林指南 必比登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林指南官網）
去年《台北台中米其林指南 2021》必比登推介名單，涵蓋了至少17種料理種類，包含台北58個店家、台中33個店家，共計91個店家；其中新入選的店家有19家，6家位於台北、13家位於台中。完整名單如下：

2021台北米其林指南 必比登餐廳推介

阿城鵝肉（中山）
阿國切仔麵
四川吳抄手（大安）
點水樓（松山）
鼎泰豐（信義路)
都一處（信義）
阜杭豆漿
清真中國牛肉麵食館（大安）
杭州小籠湯包（大安）
好公道金雞園（大安）
隱食家 去年新進榜 
人和園
金賞軒 去年新進榜 
老山東牛肉家常麵店
賣麵炎仔
茂園
雙月食品（青島東路）
女娘的店
My灶
彭家園
榮榮園
番紅花印度美饌
磐石坊 去年新進榜 
祥和蔬食（中正）
湘帝御膳食堂 去年新進榜 
欣菜小聚（南港）
松竹園 去年新進榜 
宋廚菜館
泰姬
巷子龍家常菜 去年新進榜 
北平陶然亭
天下三絕
醉楓園小館
一甲子餐飲
永康牛肉麵

2021 台北米其林指南 必比登街邊小食推介

臭老闊 現蒸臭豆腐
無名推車燒餅
吾旺再季
方家雞肉飯
劉芋仔
豬肝榮仔
阿國滷味
紅燒牛肉麵牛雜湯
陳董藥燉排骨
鍾家原上海生煎包
好朋友涼麵
海友十全排骨
梁記滷味
駱記小炒
御品元冰火湯圓
雄記蔥抓餅
藍家割包
高麗菜飯 原汁排骨湯
大橋頭老牌筒仔米糕
施家鮮肉湯圓
小王煮瓜
昶鴻麵點
源芳刈包

2021台中米其林指南 必比登推介

阿坤麵
陳明統爌肉飯 去年新進榜 
淇里思（西區）
范記金之園（中區）
東山棧
鮮魚鱻 去年新進榜 
富鼎旺（中區）
富狀元豬腳
富貴亭
Gubami
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 去年新進榜 
曙光居 去年新進榜 
可口牛肉麵 去年新進榜 
好菜 去年新進榜 
陸園
羅家古早味
菇神 去年新進榜 
京華煙雲
醉月樓 去年新進榜 
木公麥面 去年新進榜 
新月梧桐
牛稼莊 去年新進榜 
上海未名麵點
東方龍
彭城堂
沁園春
三喜食堂
滬舍餘味
馨苑
台客燒肉粥
台中肉員 去年新進榜 
饕之鄉 去年新進榜 
温叨

▲米其林官方今（ 6 ）日搶先曝光「必比登推介（ Bib Gourmand ）」名單，共有 36 間餐廳上榜，其中有 10 間是台北著名的夜市小吃攤。（圖／米其林）
▲「必比登美食推介餐廳」不乏夜市美食小攤或街邊小吃店。（圖／米其林）

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