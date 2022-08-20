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米其林寶寶為什麼是白色的？6個「必比登」小常識懶人包

▲在《米其林指南》中代表著平價美食指標的「必比登」，竟然就是白白胖胖的米其林寶寶名字。關於必比登「讓你很意外的point」曝光，「必比登」竟然還曾參與演出榮獲奧斯卡獎的動漫片。(圖／記者許家禎攝，2019.11.14)
▲在《米其林指南》中代表著平價美食指標的「必比登」，竟然就是白白胖胖的米其林寶寶名字。關於必比登「讓你很意外的point」曝光，「必比登」竟然還曾參與演出榮獲奧斯卡獎的動漫片。(圖／記者許家禎攝，2019.11.14)

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-20 08:05:00

2022《米其林指南》即將在8月底公布台北、台中、台南、高雄星級餐廳，下週將搶先宣布平價美食指標「必比登推介」。你可知道白白胖胖的米其林寶寶，名字就叫做「必比登」？關於必比登「讓你很意外的point」曝光，竟然還曾參與演出榮獲奧斯卡獎的動漫片。根據官網資料顯示，必比登有為數不少「讓你很意外的point」，《NOWnews今日新聞》整理了幾點鮮為人知的趣味歷史小知識，分享給好奇的大家。

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大家都知道「米其林」是一家法國最大、全球第二的輪胎及橡膠製造商；並發展出獨特餐館評級制度的《米其林指南》，成為世界餐飲指標超過一世紀。而最為人知白白胖胖的米其林寶寶，其實本名正是「必比登」，最早是在1894年里昂國際展上，公司創辦人看著堆積在一起的輪胎，靈機一動而創造出來的角色，從1898年開始就擔任可愛的吉祥物。

1.「必比登」為何是白色的？

早在1912年以前，輪胎可不是現今你我看到的黑色，當時的輪胎不是灰白色、就是淺褐色的。是後來為了發揮防腐劑和強化劑的效用，在製造輪胎的塑膠配方裡加入了碳，才演變成現在看到的顏色，所以米其林寶寶「必比登」才會是白色的設定。

▲在1900年代的海報裡，「必比登」甚至為了幫助爆胎的一家人，用自己身上最大、最優質的輪胎來替換，結果腹部穿了個可以看得見藍天的大洞。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲在1900年代的海報裡，「必比登」甚至為了幫助爆胎的一家人，用自己身上最大、最優質的輪胎來替換，結果腹部穿了個可以看得見藍天的大洞。（圖／翻攝自米其林指南官網）
2.從木乃伊、拳擊手到可愛的米其林寶寶

米其林寶寶「必比登」的形象多變，據聞最早長得有點像陰森的木乃伊，曾被詮釋為鬥士、拳擊手；在義大利市場是一位靈巧的國標舞舞者，也是一位懂得享樂的萬人迷，或是愛喝啤酒、抽雪茄的男人，據說希望藉此吸引富有、有能力買車的上流社會人士。

而到了 1920 年代，「必比登」稍微變得比較高雅、往家庭靠攏的親和形象。他除了戒煙戒酒，還開始嘗試運動，舉凡跑步或騎腳車都擅長，還曾在廣告中把輪胎當成「飛盤」來玩；瘦了幾公斤後看起來更健壯。

3.「必比登」有隻跟自己一樣胖嘟嘟的白色寵物狗

在2018年一只CGI動畫的美國電視廣告中，「必比登」領養了一隻跟他長得很像的寵物狗Bubbles。就像其他頑皮的小狗一樣，Bubbles在一個風雨交加的傍晚離家出走，讓「必比登」必須跑到森林裡去把Bubbles找回來。

▲米其林寶寶「必比登」打扮成紳士模樣參加舞會。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲米其林寶寶「必比登」打扮成紳士模樣參加舞會。（圖／翻攝自米其林指南官網）
4.「必比登」擁有自己的專欄！

早在米其林1907年出版義大利旅遊雜誌時，「必比登」擁有自己可以暢所欲言的專欄。曾刊登過「必比登」參加的國際舞會，還特別讚美義大利的美女，「美麗的女士們，是羅馬的命運，請接受我的崇拜，你閃耀的眼神如文藝複興年代的光輝。」

5.必比登參與演出榮獲奧斯卡獎的動漫片

「必比登」還曾以戰車車輪商的身份，出現在法國漫畫系列《Asterix》裡；還曾在16分鍾的法國動漫《Logorama》中演出，該動漫並在2010年贏得奧斯卡獎。

6.以「米其林」命名的椅子！還有餐廳向他致敬

創作家Eileen Gray在1900年代，設計了一款名為「必比登」舒適又豪華的椅子，還是20世紀最具代表性的家具設計之一。而在米其林總部於1985年搬移後，英國餐飲管理者Sir Terence Conran和Lord Paul Hamlyn，一起合資買下坐落於倫敦富勒姆一帶，特別設計的裝飾藝術建築中的一處，並於1986年開設向其致敬的必比登生蠔酒吧餐廳Bibendum Restaurant and Oyster Bar；現名為Claude Bosi at Bibendum，曾於2016年被列入《米其林指南》二星餐廳。

▲「必比登」椅款，造型靈感源自米其林寶寶。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲「必比登」椅款，造型靈感源自米其林寶寶。（圖／翻攝自米其林指南官網）

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