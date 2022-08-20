米其林寶寶為什麼是白色的？6個「必比登」小常識懶人包

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1.「必比登」為何是白色的？
早在1912年以前，輪胎可不是現今你我看到的黑色，當時的輪胎不是灰白色、就是淺褐色的。是後來為了發揮防腐劑和強化劑的效用，在製造輪胎的塑膠配方裡加入了碳，才演變成現在看到的顏色，所以米其林寶寶「必比登」才會是白色的設定。
2.從木乃伊、拳擊手到可愛的米其林寶寶
米其林寶寶「必比登」的形象多變，據聞最早長得有點像陰森的木乃伊，曾被詮釋為鬥士、拳擊手；在義大利市場是一位靈巧的國標舞舞者，也是一位懂得享樂的萬人迷，或是愛喝啤酒、抽雪茄的男人，據說希望藉此吸引富有、有能力買車的上流社會人士。
而到了 1920 年代，「必比登」稍微變得比較高雅、往家庭靠攏的親和形象。他除了戒煙戒酒，還開始嘗試運動，舉凡跑步或騎腳車都擅長，還曾在廣告中把輪胎當成「飛盤」來玩；瘦了幾公斤後看起來更健壯。
3.「必比登」有隻跟自己一樣胖嘟嘟的白色寵物狗
在2018年一只CGI動畫的美國電視廣告中，「必比登」領養了一隻跟他長得很像的寵物狗Bubbles。就像其他頑皮的小狗一樣，Bubbles在一個風雨交加的傍晚離家出走，讓「必比登」必須跑到森林裡去把Bubbles找回來。
4.「必比登」擁有自己的專欄！
早在米其林1907年出版義大利旅遊雜誌時，「必比登」擁有自己可以暢所欲言的專欄。曾刊登過「必比登」參加的國際舞會，還特別讚美義大利的美女，「美麗的女士們，是羅馬的命運，請接受我的崇拜，你閃耀的眼神如文藝複興年代的光輝。」
5.必比登參與演出榮獲奧斯卡獎的動漫片
「必比登」還曾以戰車車輪商的身份，出現在法國漫畫系列《Asterix》裡；還曾在16分鍾的法國動漫《Logorama》中演出，該動漫並在2010年贏得奧斯卡獎。
6.以「米其林」命名的椅子！還有餐廳向他致敬
創作家Eileen Gray在1900年代，設計了一款名為「必比登」舒適又豪華的椅子，還是20世紀最具代表性的家具設計之一。而在米其林總部於1985年搬移後，英國餐飲管理者Sir Terence Conran和Lord Paul Hamlyn，一起合資買下坐落於倫敦富勒姆一帶，特別設計的裝飾藝術建築中的一處，並於1986年開設向其致敬的必比登生蠔酒吧餐廳Bibendum Restaurant and Oyster Bar；現名為Claude Bosi at Bibendum，曾於2016年被列入《米其林指南》二星餐廳。