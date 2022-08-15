《全明星4》首座MVP落黃隊 各務孝太拿下第一勝險哭
《全明星運動會》第四季昨（14）日播出健球、男女混合大隊接力、標槍3項比賽，郭泓志帶領的黃隊在800公尺接力賽一馬當先，由「最速男」Zing、各務孝太、彭尊3個好手拉開與藍隊、紅隊差距，跑道上只見黃色一道閃電，以1分51秒超狂成績，拿下黃隊第一勝，各務孝太感動到快哭了：「我們訓練那麼多時間，那個時候眼淚真的快跑出來，畢竟我是男生，不敢在大家面前哭。」
800公尺接力賽險象環生，紅隊Yuri跑步翻船受傷，藍隊翁滋蔓將棒子傳給謝予容時，不慎跌倒掉棒，藍隊領隊錢薇娟臉快垮掉，直呼藍隊：「每一棒都不OK。」而黃隊在林玉書、Zing棒次連接的優勢下，大幅拉開差距，Zing賽後和郭泓志、隊員抱成一團，興奮直言：「我讓他們看不到車尾燈，不是在開玩笑。」
此外在健球項目，藍隊子賢10次出手，有8次都是有效球，率先拿下第一勝；在標槍項目，紅隊于成炘投擲出42.13公尺的成績，也為紅隊拿下第一勝，「大師兄」林智勝最後將MVP頒給黃隊鄭靚歆，林智勝認為鄭靚歆雖然不是每一場比賽都上場，但是各項表現都很平均，標槍投擲出19米14，在接力賽也是追平翁滋蔓，給紅藍兩隊壓力的功臣之一。