看台海情勢　玉山銀董座：外資匯出有兩跡象但目前不明顯

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同時，深化永續金融業務，玉山率先國內同業導入內部授信碳定價，依世界銀行公布碳交易價格訂定內部碳價，擴大承作具環境效益的授信業務，截至2022第2季為止，玉山各類永續相關授信金額3,204億元，佔企金放款總餘額34%。本季逾期放款比率（NPL）為0.16%，備抵呆帳覆蓋率743.8%。
至於今年上半年淨手續費收入98.5億元，因為第2季市場波動大，財管淨手續費收入年衰退16%，但企業金融手續費成長40.4%、信用卡手續費成長8.5%，其中玉山銀行在5月發行玉山數位e卡，採無實體卡數位發行，每張卡可減少900公克碳排量，獲得廣大迴響，並於7月中旬與旅遊電商業者合作發行玉山易遊卡持續拓展客群，7月信用卡簽帳含綜所稅刷卡，簽帳金額逾662億元為單月歷史新高，下半年可望以新產品持續帶進新顧客與提升簽帳金額。
玉山金總經理陳美滿說明，財管業務上半年下滑主要受到去年基期高、金融市場波動讓客戶相對觀望影響，預期美國聯準會（Fed）還會繼續升息，力道可能不會這麼猛，第4季市場信心有望回穩，財管手收業務也有機會越來越好。
在大數據與人工智慧技術應用上，目前玉山各項重要業務基金、信用卡、貸款、外匯等數位銷售占比都超過6成以上，數位轉帳占全體轉帳筆數95%，每2位玉山顧客就有1位是數位活躍顧客。
在海外布局方面，黃男州說，今年上半年海外子行加上分行占玉山銀獲利25.5%，高於去年同期20%，泰國曼谷及越南胡志明代表人辦事處已在上半年正式營運，目前玉山在海外10個國家地區共有30個營運據點，也已向日本申設福岡分行，在熊本縣附近，目前仍在審核中。由於台積電也到日本熊本設廠，計畫2024年量產，預料相關產業鏈也會在那布局，玉山銀也希望能服務更多台商，近來玉山銀也跟九州第二大金融機構鹿兒島、肥后銀行簽署MOU，作為二集團溝通合作的橋樑，玉山將跟著台積電積極發展九州台商業務。
至於今年中國房貸風險升溫，陳美滿說，玉山銀在中國業務以穩健為第一要務，目前玉山銀中國在中國是零逾放，玉山銀中國子行在房貸、建融業務都趨零，在中國大陸的5個營業據點，上半年還算穩健，還有正成長。至於中國後續的發展情勢，目前要看清零政策何時打開，這也會影響供應鏈。