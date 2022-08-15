小S狂嗑3籠小籠包！點餐模式超展開　大S看不下去授祕訣

我是廣告 請繼續往下閱讀
小S談到美食，會特別看重餐廳的衛生，很多老饕朋友喜歡挑舊舊的、又沒什麼裝潢的神祕小店，誇下海口「你不要看這家店不起眼，吃了保證忘不了！」但小S坦承，其實吃完都忘了，因為她只記得環境有多差，S媽也最忌諱店家把鍋子放在廚房後的小巷，看起來髒亂就容易拉肚子！而母女倆的買菜習慣就是所有菜採買回家，一定要放在流理台上，不能放地上，小Ｓ豪邁的說：「我包包可以放地上，菜絕對不能放地上！」
講到拿手料理，S媽透露大女兒的孩子特別喜歡小S做的鮭魚蒸飯，小S也說女兒們都愛她親自下廚，即使每次菜單都類似，女兒們都會發自內心的歡呼，讓她煮得很開心。而且她對喜歡的食物可以經常吃，有次去西雅圖找阿雅，發現阿雅做的起司通心粉超級好吃，阿雅一直問她要不要去外面吃哪家餐廳，她都說要在家吃起司通心粉，最後肚子吃到像懷孕五個月一樣大，去餐廳點酒，再也沒人會問她要身分證明看了！
至於要邀請朋友吃美食，也是有技巧的。小S說，千萬不能說得天花亂墜，不然朋友吃完一定會說，「真的也只是還好啊！」一定要輕描淡寫的說，「這家我上次吃還OK」，朋友吃完才會驚訝的說，「這麼好吃！怎麼會才OK！」小S神祕笑說：「這就是話術！」