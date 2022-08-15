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小S狂嗑3籠小籠包！點餐模式超展開　大S看不下去授祕訣

▲小S（左）曾故意弄豬頭給S媽料理，沒想到被輕易破解。（圖／金星文創提供）
▲小S（左）曾故意弄豬頭給S媽料理，沒想到被輕易破解。（圖／金星文創提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-15 18:39:542022-08-15 18:43:10

個性風趣幽默的小S，下廚做菜很有一套，她最搞不定的女兒「許老三」，在美食當前都得臣服媽媽的好手藝，她在Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，與S媽聊到美食，透露某一回她跟大S去住家附近的小籠包店吃飯，一口氣狂點三籠小籠包、牛肉捲，讓姊姊忍不住搖頭說，「你到底會不會點菜啊！怎麼都是主食？」大S說點菜要心中有譜，點幾個小菜當前菜，搭配蔬菜、主菜與甜點，不然都是主食，客人光看就看飽了。

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▲小S曾因范曉萱遲到而發生爭執。（圖／金星文創提供）
▲小S認為美食還是要注意環境清潔。（圖／金星文創提供）
S媽是個美食主義者兼料理高手，經過大小S爺爺的訓練才精通廚藝。有回姊妹倆開料理節目，想在節目裡邀請S媽做菜，她們壞心還想給S媽一個大驚嚇，冰箱一開，裡面是一整個大豬頭，看媽媽敢不敢做，沒想到S媽面不改色的就用大豬頭做了一桌料理，讓大小S佩服不已。

小S談到美食，會特別看重餐廳的衛生，很多老饕朋友喜歡挑舊舊的、又沒什麼裝潢的神祕小店，誇下海口「你不要看這家店不起眼，吃了保證忘不了！」但小S坦承，其實吃完都忘了，因為她只記得環境有多差，S媽也最忌諱店家把鍋子放在廚房後的小巷，看起來髒亂就容易拉肚子！而母女倆的買菜習慣就是所有菜採買回家，一定要放在流理台上，不能放地上，小Ｓ豪邁的說：「我包包可以放地上，菜絕對不能放地上！」

▲小S收到女兒們的母親節禮物，感動噴淚。（圖／翻攝小S臉書）
▲小S能做出滿桌料理，讓女兒們相當佩服。（圖／翻攝小S臉書）
講到拿手料理，S媽透露大女兒的孩子特別喜歡小S做的鮭魚蒸飯，小S也說女兒們都愛她親自下廚，即使每次菜單都類似，女兒們都會發自內心的歡呼，讓她煮得很開心。而且她對喜歡的食物可以經常吃，有次去西雅圖找阿雅，發現阿雅做的起司通心粉超級好吃，阿雅一直問她要不要去外面吃哪家餐廳，她都說要在家吃起司通心粉，最後肚子吃到像懷孕五個月一樣大，去餐廳點酒，再也沒人會問她要身分證明看了！

至於要邀請朋友吃美食，也是有技巧的。小S說，千萬不能說得天花亂墜，不然朋友吃完一定會說，「真的也只是還好啊！」一定要輕描淡寫的說，「這家我上次吃還OK」，朋友吃完才會驚訝的說，「這麼好吃！怎麼會才OK！」小S神祕笑說：「這就是話術！」

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