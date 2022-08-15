台灣味傳全球！泰國珍奶市場衝33億 「珍珠」風潮襲全境
源自於台灣的珍珠奶茶風靡全球，在亞洲、歐美造成風潮。外媒報導指出，光是在泰國的珍珠奶茶市場估值高達40億泰銖（約台幣33.8億元）。泰國是東南亞地區5個珍奶最暢銷的國家之一，雖然因健康飲食觀念的影響，但各大珍奶連躲品牌仍希望能將版圖擴展到境內76個府級行政區。
根據泰媒《中華日報》報導，泰國珍珠奶茶市場不容小覷，在疫情期間仍蓬勃發展，使得該市場估值高達30至40億泰銖，這也使得泰國成為東南亞地區5個珍奶最暢銷的國家之一，其餘為印尼、菲律賓、越南、新加坡。
雖然大城市民眾往往受到健康飲食概念的影響，但泰國許多連鎖珍奶店都希望將版圖擴大，其中泰國珍奶連鎖業者大卡司就計劃在今年增開150間門市，以擴展加盟店的策略在境內各地打下地盤，特別是人口較多、民眾購買力強的東北部和東部，目標全年營收突破3.6億泰銖（約台幣3億元）。
泰國熊家奶茶（BEARHOUSE）則藉由和YouTuber網紅合作提高知名度，原先已有12家門市，目前在增開8家，之後打算儘快上市吸引投資者，藉此籌集展店經費。
珍珠奶茶發源於台灣，有機構預計在未來3年將會在北美、歐洲、中國、日本、韓國、北美和印度等各地市場迎來急速發展。