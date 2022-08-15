梁佑南250萬投資被詐騙 翻臉白雲前妻「鬧得不愉快」
梁佑南今（15）日出席反詐騙宣導記者會，6年前梁佑南也被詐騙過，當時和朋友合夥投資保養品，投了200萬進去，出來的商品很不錯，後來友人再討資金50萬，說要外銷中國大陸的市場，梁佑南乖乖給錢，友人卻人間蒸發，她因此和擔任仲介的白雲前妻「紫衣」鬧翻了。
梁佑南透露友人拿了錢搞消失，是因為老公在中國大陸出事，她把梁佑南的錢捲走，全部拿去處理老公的事情，還把梁佑南LINE和FACEBOOK都刪掉，當時協助仲介中國大陸的窗口，就是白雲前妻紫衣，梁佑南說：「我們給了她很多的原物料和商品，但後來全部都沒消息，我們也鬧得不愉快，我跟友人要錢，她也給不出來，最後就沒聯絡了。」
近日台灣人被賣到柬埔寨當豬仔，新聞引起軒然大波，梁佑南語重心長說，自己有很深的感受，「因為出去的年輕人多半都是在台灣職場失意，很多父母用語言暴力、情緒勒索傷害孩子的自尊心，這些年輕人才會賭氣出去闖天下。」
梁佑南認為，在這個土生土長的台灣都無法出頭天，怎麼會覺得出國能有機會？很多人都被騙去當客服，但台灣的客服都無法賺那麼多錢，去國外當客服怎麼可以賺大錢？梁佑南苦勸父母不要再對孩子情緒勒索，「PUSH孩子們的可能就是父母們的這些嘴巴！」