COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

梁佑南250萬投資被詐騙　翻臉白雲前妻「鬧得不愉快」

▲梁佑南砸250萬投資保養品遇到詐騙。（圖／民視）
▲梁佑南砸250萬投資保養品遇到詐騙。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-15 18:38:042022-08-15 18:56:36

梁佑南今（15）日出席反詐騙宣導記者會，6年前梁佑南也被詐騙過，當時和朋友合夥投資保養品，投了200萬進去，出來的商品很不錯，後來友人再討資金50萬，說要外銷中國大陸的市場，梁佑南乖乖給錢，友人卻人間蒸發，她因此和擔任仲介的白雲前妻「紫衣」鬧翻了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲梁佑南（右）受台北市政府警察局邀請和局長楊源明合拍反詐騙宣導公益影片。（圖／民視）
▲梁佑南（右）受台北市政府警察局邀請和局長楊源明合拍反詐騙宣導公益影片。（圖／民視）
梁佑南透露友人拿了錢搞消失，是因為老公在中國大陸出事，她把梁佑南的錢捲走，全部拿去處理老公的事情，還把梁佑南LINE和FACEBOOK都刪掉，當時協助仲介中國大陸的窗口，就是白雲前妻紫衣，梁佑南說：「我們給了她很多的原物料和商品，但後來全部都沒消息，我們也鬧得不愉快，我跟友人要錢，她也給不出來，最後就沒聯絡了。」

▲有網友堅信柬埔寨能給他月薪30萬，起飛前更嗆聲大眾「笑你不敢去」。（圖／爆廢公社公開版）
▲柬埔寨詐騙案事件頻傳。（圖／爆廢公社公開版）
近日台灣人被賣到柬埔寨當豬仔，新聞引起軒然大波，梁佑南語重心長說，自己有很深的感受，「因為出去的年輕人多半都是在台灣職場失意，很多父母用語言暴力、情緒勒索傷害孩子的自尊心，這些年輕人才會賭氣出去闖天下。」

梁佑南認為，在這個土生土長的台灣都無法出頭天，怎麼會覺得出國能有機會？很多人都被騙去當客服，但台灣的客服都無法賺那麼多錢，去國外當客服怎麼可以賺大錢？梁佑南苦勸父母不要再對孩子情緒勒索，「PUSH孩子們的可能就是父母們的這些嘴巴！」

吳慷仁一語道破「柬埔寨詐騙」盲點　19歲險效力犯罪集團

國光女神認了有招人！赴柬埔寨「月薪6.5萬」被罵騙子

回眸女神只裹一條浴巾！側露雪白美腿　1.4萬人噴鼻血

林佳辰姊姊神似《做工》女神　一摘口罩IG漲粉15倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀