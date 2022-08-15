劉亦菲紅毯造型翻車！遭批「缺點全暴露」 掀網兩派論戰
中國女星劉亦菲以清新外表、空靈氣質聞名，並有著「仙女姐姐」封號的她，與黃聖依、楊冪、王珞丹並列為「80後四小花旦」，日前與陳曉搭檔演出古裝劇《夢華錄》掀起討論，再創事業高峰。昨（14）日劉亦菲參加「微博電影之夜」，以一襲金色禮服亮相紅毯，照片曝光後，卻意外引起網友兩派論戰。
劉亦菲昨天受邀出席「微博電影之夜」，當晚她身穿國際品牌「Elie Saab」的秋冬高級訂製禮服，薄紗設計也讓她的雪白肌膚若隱若現，加上胸前深V、一轉身就露出大片美背的性感巧思，讓人看得目不轉睛，禮服上也綴滿銀色刺繡，看起來相當華麗，其中脖子上的繡花高領以及燈籠袖營造不同的時尚感，讓劉亦菲整體看上去氣勢十足。
不過，劉亦菲此次紅毯造型曝光後，雖然驚豔不少人，但也引來兩派評價，其中有網友釋出現場拍攝照片，直言和精修圖有所落差，但最讓人無法接受的是禮服，直呼暴露了許多缺點，紛紛表示「姐姐怎麼比原圖腫那麼多」、「溜肩穿這種禮服很吃虧」、「所有缺點都暴露無遺」、「說實話臉是好看的造型和身材就算了」，「這服裝師不該被開除嗎？妝髮也不適合」，不過還是有人替她緩頰，「我覺得妝髮還滿好看的，但姐圓身，感覺不適合魚尾，幸好氣質完全拿捏住了」、「劉亦菲是迪士尼公主吧，這造型好適合她。」