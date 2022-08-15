永豐餘上半年EPS 0.46元 三大目標穩健永續發展
永豐餘投控今（15）日召開法說會，永豐餘投控上半年合併營收398.82億元，因大陸地區疫情封控之影響，終端消費需求下滑，再加上俄烏戰爭情勢導致通貨膨脹逐漸攀升，消費者支出意願轉為保守，故整體營收較去年同期下降。受到原物料、能源、運輸成本上揚壓力及產品價格無法轉嫁的影響，2022上半年合併營業利益為10.01億，權益法認列投資收益受惠於元太科技營運成長，及其他轉投資之股利收入挹注，2022上半年稅後淨利歸屬於母公司新台幣7.64億元，每股稅後盈餘新台幣0.46元。
永豐餘投控多元布局投資，旗下林漿紙事業群市場需求帶動漿紙價格回升，營運面持續發展可循環再生及低碳的友善材料，達到以紙代塑的目標。工紙紙器事業群受到各地疫情的影響，致使供應鏈失衡市場需求暫緩，因應台灣、越南、中國大陸三地市場需求變化，彈性調整最適產品組合。消費品事業群受大陸疫情封控及原物料、能耗成本上漲的因素，影響營業利益，將投資新台幣10.1億元進行設備升級，帶動未來成長動能。特殊材料事業群產品市場因受手套市場需求持續疲弱，營運規模縮減；中長期來看，公司將持續開發市場，穩健長期發展。
展望2022下半年，因大環境受疫情、地緣政治、通膨等因素干擾，不確定性增加，市場短期情勢較不明朗，永豐餘將以穩健發展為主軸：多元投資布局，提升資產報酬率；謹慎營運資金管理，穩定營運獲利；改善能源結構，提高再生能源使用。面臨極具挑戰市場現況及高度不確定的國際紛爭等因素，公司將審慎觀察市場變化趨勢，朝向低碳、低耗能、去石化的三大目標，使公司更永續穩健成長，持續為股東創造合理的投資價值。
另外，中華紙漿說明第二季及上半年營運概況。由於第二季紙漿、紙品的價量均增，第二季合併營收新台幣 62.2億元，營業毛利為8.22億元，毛利率13.2%，稅後淨利歸屬本公司新台幣1.61億元，單季每股稅後獲利新台幣 0.15元。
累計2022年上半年合併營收新台幣117.5億元，營業額較去年同期增加4.7%，營業毛利12.7億元，毛利率10.9%，稅後淨利新台幣1.33億元，其中歸屬本公司新台幣 1.03億元，每股稅後獲利新台幣 0.10元。