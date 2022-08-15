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中國人口危機災難化！北京三孩政策不見效　社會未富先老

▲中國人口出現負成長的局面，專家認為未富先老、性別比失衡等問題嚴重程度可用災難級形容。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國人口出現負成長的局面，專家認為未富先老、性別比失衡等問題嚴重程度可用災難級形容。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-15 19:15:45

中國人口問題與全球相同，面臨了普遍生育率下滑、人口結構老化的危機，然而專家們卻認為中國面臨的人口負成長壓力已經不止是「問題」而用幾乎是場災難來形容，最糟的情況下，中國人口恐將銳減近三分之二，人口問題可能形成的不僅社會問題，甚至會擴及至國際問題。

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長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學研究員、《大國空巢》作者易富賢指出，中國官方可能低估了其人口減少的速度，他估計中國人口自2018年以來一直在減少，而迅速下降的出生率引發了人們擔憂經濟增長放緩、以及就業人口減少和人口老齡化帶來的挑戰。

《彭博》專欄作家佛格森（Niall Ferguson）亦引用聯合國（UN）經濟和社會事務部最新的世界人口展望預估數字指出，樂觀來看，中國人口預計在本世紀結束時會萎縮五分之一；悲觀角度來看中國人口將銳減近三分之二，但最有可能的情況是，中國人口本世紀結束時將減少46%至7.71億人。

▲因應出生率低以及高齡化趨勢，中共當局推動「三孩政策」。（圖／美聯社／達志影像）
▲因應出生率低以及高齡化趨勢，中共當局推動「三孩政策」。（圖／美聯社／達志影像）
儘管北京當局注意到迫切的人口萎縮問題，並於2021年起推出三孩政策，鼓勵夫婦生育三個孩子，但因為中國長期的一胎化政策，國內不僅得面對「未富先老」的嚴重挑戰，還有性別比的嚴重失衡。根據中國2018年統計，0到4歲的男童比女童多出590萬人，而15到29歲的男女比例是112:100，這是長期一胎化、重男輕女與殺嬰墮女胎惡化的結果。易富賢認為，三胎政策對提高出生率的作用微乎其微。

此外，佛格森也分析指出，儘管亞洲國家如台灣、南韓常見的生育率低落問題，經常與婦女受職涯考量、教育因素等選擇延後懷孕有關，無法透過中國類似的生育補助、增加可負擔的托育場所等獎勵機制解決，但中國的生育問題還包含了女性「不願結婚」的比例近年大幅提升，從共青團於2021年的調查來看，18到26歲的中國年輕女子，多達44%表示不打算結婚。

佛格森認為，嚴重性別比失衡、中國女性不願結婚或不相信婚姻，導致中國出現一批宛如明清時期的「光棍」、「羅漢腳」，時常找麻煩惹事，不僅成為國內頭痛的社會問題，更可能是那群最想在台海惹事的一批人，把人口危機上升至國際程度的問題；此外中國本身政策與大環境也無法吸引大規模移民，因此想和美國透過移民來解決人口問題，恐怕是希望渺茫。
 

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