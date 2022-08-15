四川連放6天高溫假 　經部：暫不影響當地台商營運

中國南方連月高溫，用電量屢創新高，四川省今（15）日發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業停工生產，自今日起至20日放「高溫假」，讓電予民。對於突如其來的政策措施，是否影響當地台商整體營運？對此，經濟部回覆，當地台商以筆電組裝為主要業務是，目前多以各項配套措施因應，暫不影響營運和出貨，後續將與各企業持續保持聯絡，並提供協助。
湖北、重慶等地上週傳出單日最高溫已達43度，四川甚至有地區因用電量急增超出負荷，停電狀況頻頻，根據四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司共同發布最新公告，由於當前電力供需緊張，為確保四川省電網安全、民生用電，實施讓電予民措施，勒令四川電網有序用電方案中，所有工業電力用戶放高溫假，自即日起至8月20日晚間24點，生產全停6日。
多家台商企業於四川設有據點，其中包括緯創、仁寶、鴻富錦精密電子等公司，外界憂慮是否在地台商是否會受經濟部回應，已與台灣產業密切聯繫，由於台商在當地主要業務是以筆電組裝為主，目前主要廠商多以各項配套措施因應，暫時不影響整體營運及出貨情況。
經濟部進一步指出，台灣在陸廠商面對在地環境變動，暫時以調整生產時間、節能節電計畫以及庫存出貨來因應，也會以區域產能調配的作法，維持接單出貨能量，經濟部也承諾，後續將持續與各企業保持聯絡，提供必要協助，並密切觀察後續發展。