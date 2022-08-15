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《原子》天王星曝偷拍真相！小孩羞認去玩《新楓之谷》

▲《原子少年》天王星7位團員化身「楓潮大使」，左起為唐立杰、蔡承祐、高胥崴、吳昱廷、小孩、高有翔、金雲。（圖／遊戲橘子提供）
▲《原子少年》天王星7位團員化身「楓潮大使」，左起為唐立杰、蔡承祐、高胥崴、吳昱廷、小孩、高有翔、金雲。（圖／遊戲橘子提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-15 20:00:532022-08-15 20:26:55

電玩遊戲《新楓之谷》以「挺你的夢」為核心概念，化身追夢玩家們的後盾，今（15）日於高雄「SKM Park Outlets」舉辦粉絲見面會，特別邀請新生代男團《原子少年》的冠軍團「天王星」，化身「楓潮大使」和玩家們互動，這也是他們成團出道後的首次代言及南部粉絲會，200位名額開放報名，不到1分鐘即秒殺，天王星獨家演唱楓潮主題曲〈Level UP〉，精彩的舞蹈搭配迷人歌喉，展現超強舞台魅力，讓現場粉絲跟著一起嗨翻全場！

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▲天王星團員化身「楓潮大使」 。（圖／遊戲橘子提供）
▲天王星團員化身「楓潮大使」 。（圖／遊戲橘子提供）
天王星成員透露，近期為楓潮主題曲〈Level UP〉獻出MV拍攝初體驗，特地到桃園取景，搭配迷幻華麗的風格，畫面相當精彩，舞蹈也被少年們評價是「目前跳過最難的舞」，為了呈現最佳的出道作，少年們一路從早拍到凌晨四點才收工，都還是充滿精神！剛結束連唱三天的演唱會，少年隔天就馬不停蹄的現身《新楓之谷》「翻玩楓潮積木展」，仍帶著滿滿的青春活力與粉絲同樂，活動現場擠爆百位粉絲。

高雄人出身的蔡承祐開心的說：「這次活動可以來到高雄非常開心，有一種回到家鄉的感覺。」他不好意思的說，因為活動滿檔的關係，已經半年沒有回家，這次可以回到熟悉的地方工作，心情特別好！粉絲們也在舞台下高舉《新楓之谷》經典角色造型扇，為天王星尖叫吶喊，熱情不輸高雄的豔陽！

最近成為狗仔捕捉焦點，蔡承祐、小孩被拍到流連網咖，在後台閒聊時，不小心說溜嘴，大家這才發現，原來兩人竟是瞞著隊友偷玩《新楓之谷》，意外曝光宅男屬性，引發現場工作人員一陣爆笑，唐立杰立刻吐槽：「不是說好要帶我玩的嗎！」

▲面臨網路熱議，天王星力挺團員金雲（右）、唐立杰（右二）。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲甫成團的天王星，剛結束三場演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）
《新楓之谷》迎接遊戲17週年里程碑，即日起至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日專屬「翻玩楓潮積木展」，成為今年暑假大小朋友們必去的打卡景點！展覽以遊戲經典場景玩具城為概念，邀請全台唯一樂高認證大師「黃彥智」再創傳奇，打造4米高的巨型楓葉積木牆，讓民眾們與《新楓之谷》經典標誌合影留念！展區設計以遊戲經典場景玩具城為概念，用童趣風格打造超萌吉祥物的大型轉轉樂、遊戲套圈圈、樂高造型跳格子等有趣的互動裝置，象徵國民遊戲《新楓之谷》17年里程碑與全台玩家們的回憶，希望透過「翻玩楓潮積木展」陪伴大小朋友們快樂一「夏」！

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