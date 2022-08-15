《原子》天王星曝偷拍真相！小孩羞認去玩《新楓之谷》

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高雄人出身的蔡承祐開心的說：「這次活動可以來到高雄非常開心，有一種回到家鄉的感覺。」他不好意思的說，因為活動滿檔的關係，已經半年沒有回家，這次可以回到熟悉的地方工作，心情特別好！粉絲們也在舞台下高舉《新楓之谷》經典角色造型扇，為天王星尖叫吶喊，熱情不輸高雄的豔陽！
最近成為狗仔捕捉焦點，蔡承祐、小孩被拍到流連網咖，在後台閒聊時，不小心說溜嘴，大家這才發現，原來兩人竟是瞞著隊友偷玩《新楓之谷》，意外曝光宅男屬性，引發現場工作人員一陣爆笑，唐立杰立刻吐槽：「不是說好要帶我玩的嗎！」
《新楓之谷》迎接遊戲17週年里程碑，即日起至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日專屬「翻玩楓潮積木展」，成為今年暑假大小朋友們必去的打卡景點！展覽以遊戲經典場景玩具城為概念，邀請全台唯一樂高認證大師「黃彥智」再創傳奇，打造4米高的巨型楓葉積木牆，讓民眾們與《新楓之谷》經典標誌合影留念！展區設計以遊戲經典場景玩具城為概念，用童趣風格打造超萌吉祥物的大型轉轉樂、遊戲套圈圈、樂高造型跳格子等有趣的互動裝置，象徵國民遊戲《新楓之谷》17年里程碑與全台玩家們的回憶，希望透過「翻玩楓潮積木展」陪伴大小朋友們快樂一「夏」！