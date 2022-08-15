融化！周杰倫兒子Romeo沙灘扭臀 超萌模樣海量公開
周杰倫的新歌《粉色海洋》裡，他兒子Romeo以可愛稚氣的童音錄了一段語音，今（15）日稍早MV終於公開，原來是Romeo也入鏡了，他俏皮漫步在沙灘、扭腰擺臀，還彈著烏克麗麗的可愛姿態，每個畫面都萌度破表。父子倆在MV中都戴起墨鏡、彈奏著烏克麗麗，非常逗趣。
歌曲《粉色海洋》中，出現一段語音：「準備好了嗎？要去兜風嗎？」這是來自Romeo的可愛童音，MV裡Romeo也伸出小手邀請大家，令人忍不住馬上想跟著他的腳步去兜風，在周杰倫的執導下，Romeo時而淘氣漫步、時而率性奔跑，在沙灘上單手旋轉帽子，在遊艇上轉著方向盤假裝行駛，每個天真無邪的畫面都萌翻天，隨著音樂律動扭腰擺臀的模樣，還有MV最後獻上的飛吻，更是融化了歌迷的心。
Romeo在MV裡超可愛表現，讓唱片公司的工作人員都相當驚豔，也好奇周杰倫未來會不會讓Romeo循著他的路線當歌手？同事笑說：「這支MV就是Romeo的出道作品了吧？」周杰倫說：「小朋友還小，以後還是看他自己的興趣。這支MV讓他入鏡，是想說小孩子成長得很快，想記錄一下他可愛的樣子！覺得讓Romeo出現在自己的MV是不錯的idea！而且這支MV剛好也很適合。」