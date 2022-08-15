最美里長候選人陳紫渝爆紅！臉書「貼心叮嚀」網暴動歪樓
2022年底九合一大選將至，許多候選人紛紛摩拳擦掌，積極曬出廣告看板宣傳自己的政策，而近日新北市永和區永福里，更是出現一名23歲正妹候選人陳紫渝，亮麗外型加上甜美笑容，瞬間引起網路熱議，對此，她本人今天也在臉書上感謝各方關注，同時提醒民眾，多留意海外高薪打工陷阱。
年僅23歲的陳紫渝，1年前從德明財經科大畢業，她過去透露因為媽媽唐媺琴曾在2018年競選里長，雖然當時遺憾地落選，但一路跟著媽媽一步一腳印，也讓她埋下理想的種子。
擁有亮麗外型的她，也立刻在網路上引發大量討論，同時擄獲了眾多粉絲，對於網友們的留言與喜愛，陳紫瑜表示，自己感到非常榮幸，但也不好意思佔用大家太多的時間，未來仍會繼續努力，畢竟身為新人必須加倍努力才能有機會爭取鄰里認可，語末也提醒民眾，近日柬埔寨詐騙猖獗，希望大家要多加留意海外高薪打工的陷阱，切勿輕信！
不料，貼文曝光後，立刻引起網友歪樓，不少粉絲留言表示，「現在大家都想搬去永福里，哪想去柬埔寨 」、「我已經中了永福里的陷阱!再也不開了」，也有人開玩笑說到「自己絕不會被柬埔寨高薪打工騙，因為我已經成為愛情的奴隸了」。（編輯：陳苾暐）