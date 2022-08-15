男網紅被抖出「3劈」醜聞！親密照全外流 竟是搭檔爆料
日本知名百萬YouTuber「Homies」（ほーみーず）是一組雙人團體，由Ruka和Chibashin組成，在YT上傳改編翻唱歌曲與拍攝搞笑影片走紅，沒想到近來成員Ruka被爆出劈腿3位女偶像的醜聞，最讓人驚訝的是，爆料者竟然是好搭檔Chibashin。
據日媒《週刊文春》報導，Ruka被抖出「3劈」醜聞，3位女性都是偶像，包含女團「私立惠比壽中學」前成員廣田愛佳、女團「AKB48」前成員大河田南那，以及女歌手足立佳奈，他與3人分別出遊的照片全部外流，被轟私生活混亂。
事件爆發後，「Homies」在YT上傳了一支名為「關於新聞報導」的影片，Ruka先是道歉並否認劈腿一事，他強調：「關於我與多個女性交往的事情，是毫無根據的。」他表示的確有跟報導中的那些女性出遊、吃飯、去遊樂園，但並沒有戀愛關係，至於周刊爆出的那些約會照，其實都是由搭檔Chibashin外流的。
Chibashin在影片中也向Ruka致歉，提到：「我對Ruka的工作態度感到不滿，我希望他能更認真地對待他的工作，所以才分享了這些照片與Ruka家的地址給朋友，沒想到這些資訊會被爆出。」他對於Ruka感到很抱歉也很後悔，「我讓那些被報導出的女星們惹來麻煩與憂慮，我真的很抱歉。」而目前2人關係已經破裂，YouTube頻道重啟需要時間，因此頻道會暫時停止更新。