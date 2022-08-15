台海情勢緊張！駐芝加哥辦事處長投書美媒：呼籲北京克制

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姜森之後撰文「裴洛西訪台未背離國會領袖一貫做法」反駁趙建論點，芝加哥論壇報12日刊出。
姜森說，美國1979年通過台灣關係法，提及美方嚴重關切任何以非和平方式決定台灣前途的作為、提供台灣防禦性武器，並要求國會監督相關政策落實情形。台美安全合作密切，台灣常接待美國國會領袖，包括1997年時任聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。
他表示，裴洛西訪台既非史無前例，也符合美國長期以來的做法。美國依據台灣關係法提供台灣應有的強大嚇阻，對台海穩定貢獻卓著。
文章寫道：「我們讚賞裴洛西等眾多美國國會成員本於職權，支持美台安全合作，以維持台海現狀所做的跨黨派努力。」
姜森指出，美方的一中政策是依據台灣關係法、美中三個聯合公報、前總統雷根對台六項保證，與北京的一中原則內容不同，趙建文中聲稱台美與裴洛西違反一中原則是刻意誤導。
他表示，中華民國在台灣與中華人民共和國擁有不同的司法管轄區。台灣是實行中華民國憲法的民主政體，其前途必須依照台灣人民意願決定。
姜森文末寫道，北京以裴洛西訪台為藉口升高緊張，企圖以實彈演習片面改變現狀，於法不合。為防止兩岸發生不必要軍事衝突，台灣將繼續保持強大嚇阻並自我克制，「我們希望北京能保持同樣的克制，停止好鬥的挑釁，為以對話化解分歧開創道路」。（編輯：高照芬）1110815