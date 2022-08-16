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《新楓之谷》端蛋糕慶生！《原子》唐立杰許願攻進小巨蛋

▲《新楓之谷》遊戲官方在楓潮大使粉絲見面會，提前為唐立杰（左）慶祝21歲生日。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》遊戲官方在楓潮大使粉絲見面會，提前為唐立杰（左）慶祝21歲生日。（圖／遊戲橘子提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-16 07:00:00

電玩遊戲《新楓之谷》以「挺你的夢」為核心概念，化身追夢玩家們的後盾，昨（15）日於高雄「SKM Park Outlets」舉辦粉絲見面會，特別邀請新生代男團《原子少年》的冠軍團「天王星」，化身「楓潮大使」和玩家們互動，這也是他們成團出道後的首次代言及南部粉絲會，200位名額開放報名，不到1分鐘即秒殺，他們獨家演唱楓潮主題曲〈Level UP〉，精彩的舞蹈搭配迷人歌喉，展現超強舞台魅力，讓現場粉絲跟著一起嗨翻全場！

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▲楓潮大使「天王星」特別演唱楓潮主題曲〈Level UP〉。（圖／遊戲橘子提供）
▲楓潮大使「天王星」特別演唱楓潮主題曲〈Level UP〉。（圖／遊戲橘子提供）
天王星以冠軍團出道後，工作檔期滿檔，《新楓之谷》遊戲官方抓緊機會在楓潮大使粉絲見面會，提前為8月18日生日的唐立杰慶祝21歲生日，準備《新楓之谷》楓潮大使特製生日蛋糕與現場粉絲同樂，上百位粉絲一起齊唱生日快樂歌，團員們也紛紛獻上祝福！

溫馨的畫面讓唐立杰立刻張大嘴巴，直呼真的太驚喜了，完全沒有想到會有慶生的環節，堪稱「有生以來最難忘的一次慶祝」，而他的21歲的第一個生日願望就獻給天王星團員們，可見團員間的好感情！他許願希望天王星繼續努力，下一次的演唱會能站上小巨蛋舞台，讓更多粉絲們能見證到少年們的努力與超燃魅力！

▲楓潮大使天王星粉絲見面會，吸引大批粉絲到場同樂。（圖／遊戲橘子提供）
▲楓潮大使天王星粉絲見面會，吸引大批粉絲到場同樂。（圖／遊戲橘子提供）
蔡承祐回到後台後，坦言看到蛋糕超級開心，有點不好意思的說，不是因為立杰生日，是因為他中午沒吃飽、肚子很餓，工作人員笑說果然少年們還在發育期，食量堪稱是「黑洞等級」，團員間的逗趣互動，也讓現場工作人員忍不住哈哈大笑。

《新楓之谷》迎接17週年里程碑，即日起至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日專屬「翻玩楓潮積木展」，成為今年暑假大小朋友們必去的打卡景點！展覽以遊戲經典場景玩具城為概念，邀請全台唯一樂高認證大師「黃彥智」再創傳奇，打造4米高的巨型楓葉積木牆，讓民眾們與《新楓之谷》經典標誌合影留念！

▲唐立杰21歲的第一個生日願望獻給天王星，可見團員間的好感情！（圖／遊戲橘子提供）
▲唐立杰21歲的第一個生日願望獻給天王星，可見團員間的好感情！（圖／遊戲橘子提供）
《新楓之谷》一直熱情歡迎不同世代的玩家們加入，體驗遊戲共同冒險的旅程，現場還有「楓潮大使天王星隱藏任務」活動，只要與天王星人形立牌拍攝照片，分享至IG或FB限時動態，並於官方粉專指定貼文下方留言照片，將於8月31日抽出5名幸運粉絲，可獲得天王星全員偶像卡一組！

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