中國鎖台恐將嚴重衝擊全球商業！華爾街日報揭原因

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由於台灣是全球最大晶圓代工廠商-台積電的所在地，據研調機構顧能公司（Gartner Inc.）、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）及美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）的報告數據，在去年全球半導體製造業1000億美元的市場價值裡，台積電就占了一半以上，若台灣的晶片供應中斷1年，全球電子產品公司可能就要蒙受約4900億美元的損失；如果台灣的晶片產出永久性中斷，則至少要花3年、耗費3500億美元，才能在其他地區建立足以彌補的生產能力。
此外，台灣海峽身為世界最繁忙水道之一，對航運量有著不小的影響，分析師指出，若台海因故關閉，航運公司可能就要耗費更多燃料、人力及時間成本，而這一切都會被轉嫁給企業及消費者。
至於北京可能會用那些方式封鎖台灣，報導指出，不排除會動用空中和海上巡邏，埋設水雷或甚至摧毀機場和港口；即便只是宣布封鎖，沒有真正付諸行動，也可能導致運輸公司出於謹慎而改道。
不過，報導也提到，由於中國本身在經濟上也相當依賴台灣，如台積電的晶片、鴻海集團等台企提供的大量就業機會等，因此很難在與台灣經濟脫鉤的前提下，做出破壞台灣經濟的舉動，並需要付出軍事及地緣政治方面的成本；報導結尾並引述工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨的看法，即兩岸之間若真發生軍事衝突，恐將使整個供應鏈中斷，甚至破壞中國自己雄心勃勃的戰略。