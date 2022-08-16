展開季線保衛戰！台股平盤震盪　台積電早盤漲約1元

投資人樂觀看待美國聯準會實現經濟軟著陸，美股15日4大指數開盤下跌，終場逆勢上揚；亞股漲跌互見，日經指數小跌1％內，韓股漲約0.48%。台北股市今（16）日開高漲18點後於平盤震盪，展開季線保衛戰。權值股台積電早盤漲約1元，來到524元，漲幅約0.19%。今日盤面焦點為元宇宙、太陽能、面板、矽晶圓族群強勢。
美股15日道瓊工業指數上漲151.39點，漲幅0.45%，收在33912.44點；標普500指數上漲16.99點，漲幅0.40%，收在4297.14點；那斯達克指數上漲80.87點，漲幅0.62%，收在13128.05；費城半導體指數上漲9.49，漲幅0.31%，收在3077.33點。
台北股市今日開盤上漲18點，早盤平盤震盪，最低一度下跌至15412點，最高上漲34點至15435點。權值股台積電早盤漲1元至524元，漲幅約0.19%，其餘權值電子股漲跌互見，聯發科、大立光漲約1%內，力積電則漲逾1%，聯電、鴻海跌約1%內。
今日盤面焦點為元宇宙概念股走勢強，力特早盤漲逾6%，鈺太漲逾4%、威鋒電子、揚明光、驊訊、友達漲逾2%，台亞、今國光、萬旭漲逾1%；矽晶圓、面板族群紅通通，昇揚半導體漲逾3%，台勝科、中美晶、群創、彩晶漲逾2%，合晶漲逾1%；太陽能概念股早盤表現搶眼，正峰、海德威強攻漲停，福華漲逾3%，亞力漲逾2%，聯合再生、達能、強茂漲逾1%。