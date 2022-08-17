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獨家米其林早餐！渥達尼斯磨坊推出新菜　自然生態端上桌

▲米其林傳奇餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，開設於台北慕舍酒店，是全台唯一吃得到米其林早餐之處，今年推出季節鮮魚和西班牙風味肉類料理兩款全新菜色；午晚餐則以「藻礁」、「燎原」、「竹筏」為名，把自然生態之美端上桌。（圖／慕舍酒店提供）
▲米其林傳奇餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，開設於台北慕舍酒店，是全台唯一吃得到米其林早餐之處，今年推出季節鮮魚和西班牙風味肉類料理兩款全新菜色；午晚餐則以「藻礁」、「燎原」、「竹筏」為名，把自然生態之美端上桌。（圖／慕舍酒店提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-17 07:00:00

慕舍酒店的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，是全台唯一吃得到米其林早餐的餐廳，今年推出季節鮮魚和西班牙風味肉類料理兩款全新菜色，喚醒晨間味蕾。午晚餐則以「藻礁」、「燎原」、「竹筏」為名，把自然生態之美端上桌，令人驚艷。

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Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊是連續15年獲得米其林殊榮，並於2019、2020、2021及2022接連斬獲西班牙米其林二星的神級餐廳；唯一海外店就開設於台北慕舍酒店。2020年Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊才剛來台試營運，創下半年就摘星、隔年好評再連莊的紀錄，連續兩年榮獲台北米其林指南2020、 2021一星的肯定；是今年大家同樣備受期待的摘星名單之一。

▲慕舍酒店米其林早餐新主餐「季節鮮魚」。（圖／慕舍酒店提供）
▲慕舍酒店米其林早餐新主餐「季節鮮魚」。（圖／慕舍酒店提供）
▲慕舍酒店米其林早餐新主餐「西班牙風味肉類料理」。（圖／慕舍酒店提供）
▲慕舍酒店米其林早餐新主餐「西班牙風味肉類料理」。（圖／慕舍酒店提供）
融合西班牙多元料理文化與法國料理的細膩，Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊並揮灑創意將美學實現於廚藝，不僅烹調出華麗豐富的味蕾饗宴，更以在餐桌上營造美不勝收的視覺表現而聞名，是五感都極其享受的現代西班牙料理。來台後將在地食材入菜，讓饕客們能在西班牙精髓裡嚐得到台灣風味。

全台唯一的獨家米其林早餐，由台北米其林主廚Govinda親自操刀，今年推出季節鮮魚和西班牙風味肉類料理兩款全新菜色，季節鮮魚料理先將魚肉舒肥後煎烤，放在荷蘭豆奶醬及番茄丁上，再搭配以焦化奶油、荷蘭豆汁、檸檬汁製成的白醬Meuniere sauce，展現地中海風情；西班牙風味肉類料理則使用了台灣產的桂丁雞，將雞胸及雞腿肉舒肥後煎烤上色，周邊搭配炙烤的珍珠洋蔥片和酥炸過的酸豆，建議伴隨黑蒜醬一起享用，上方搭配的紅酸膜與酸豆則帶來不同酸香層次，清爽迷人地喚醒晨間味蕾。

▲「燎原」在貌似一片荒蕪中蘊藏美味。（圖／慕舍酒店提供）
▲「燎原」在貌似一片荒蕪中蘊藏美味。（圖／慕舍酒店提供）
▲「藻礁」表面不規則的坑洞，猶如被海浪侵蝕的痕跡。（圖／慕舍酒店提供）
▲「藻礁」表面不規則的坑洞，猶如被海浪侵蝕的痕跡。（圖／慕舍酒店提供）
午晚餐全新菜色則一如既往地聚焦西班牙與大自然的連結，「藻礁」以立方體之姿將西班牙所在的伊比利半島具象化，將起司於低壓狀態冷凍固化，再撒上煙燻海藻粉，以低溫搭配濃郁的風味刺激味蕾。最特別的是，「藻礁」上桌後慢慢膨發而起，瞬息萬變的特殊形態，在眼前展現自然的律動，甚是驚喜。

「燎原」則使用海鱸魚舒肥後香煎上色，搭配由海鱸魚肉自製而成的魚鬆，鋪墊著鮮奶油火腿醬，再以炸過後擁有酥脆口感的珠蔥圍繞起，伴隨一顆顆包裹著煙燻奶油及黃甜菜根泥的乾蔥，佐以些許義式濃郁半釉汁。入口後魚鬆像是一抹灰燼般襯托出魚肉的鮮甜，而珠蔥則象徵著燃燒後的枯枝，貌似一片野火蔓延之後的荒蕪，卻在口中重獲新生。

宛如海面上悠然漂流的自然意象，「竹筏」帶有閒適意象，主廚嚴選新鮮貝類以低溫烹調，保留細緻肉質與鮮美，搭配薑醋汁與花生奶油醬汁，上方再以檸檬泡泡點綴，迸發海鮮的清甜，底部以海藻與海菜擺盤，如同水草般呈現海洋的生態美。

▲「竹筏」乘載著海面上悠然自得的漂流意象。（圖／慕舍酒店提供）
▲「竹筏」乘載著海面上悠然自得的漂流意象。（圖／慕舍酒店提供）
▲Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊摘星紀錄驚人。午宴售價2880元+10%／人，晚宴售價3980元+10%／人。（圖／翻攝自慕舍酒店官網）
▲Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊摘星紀錄驚人。午宴售價2880元+10%／人，晚宴售價3980元+10%／人。（圖／翻攝自慕舍酒店官網）

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