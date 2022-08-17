獨家米其林早餐！渥達尼斯磨坊推出新菜　自然生態端上桌

我是廣告 請繼續往下閱讀
融合西班牙多元料理文化與法國料理的細膩，Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊並揮灑創意將美學實現於廚藝，不僅烹調出華麗豐富的味蕾饗宴，更以在餐桌上營造美不勝收的視覺表現而聞名，是五感都極其享受的現代西班牙料理。來台後將在地食材入菜，讓饕客們能在西班牙精髓裡嚐得到台灣風味。
全台唯一的獨家米其林早餐，由台北米其林主廚Govinda親自操刀，今年推出季節鮮魚和西班牙風味肉類料理兩款全新菜色，季節鮮魚料理先將魚肉舒肥後煎烤，放在荷蘭豆奶醬及番茄丁上，再搭配以焦化奶油、荷蘭豆汁、檸檬汁製成的白醬Meuniere sauce，展現地中海風情；西班牙風味肉類料理則使用了台灣產的桂丁雞，將雞胸及雞腿肉舒肥後煎烤上色，周邊搭配炙烤的珍珠洋蔥片和酥炸過的酸豆，建議伴隨黑蒜醬一起享用，上方搭配的紅酸膜與酸豆則帶來不同酸香層次，清爽迷人地喚醒晨間味蕾。
午晚餐全新菜色則一如既往地聚焦西班牙與大自然的連結，「藻礁」以立方體之姿將西班牙所在的伊比利半島具象化，將起司於低壓狀態冷凍固化，再撒上煙燻海藻粉，以低溫搭配濃郁的風味刺激味蕾。最特別的是，「藻礁」上桌後慢慢膨發而起，瞬息萬變的特殊形態，在眼前展現自然的律動，甚是驚喜。
「燎原」則使用海鱸魚舒肥後香煎上色，搭配由海鱸魚肉自製而成的魚鬆，鋪墊著鮮奶油火腿醬，再以炸過後擁有酥脆口感的珠蔥圍繞起，伴隨一顆顆包裹著煙燻奶油及黃甜菜根泥的乾蔥，佐以些許義式濃郁半釉汁。入口後魚鬆像是一抹灰燼般襯托出魚肉的鮮甜，而珠蔥則象徵著燃燒後的枯枝，貌似一片野火蔓延之後的荒蕪，卻在口中重獲新生。
宛如海面上悠然漂流的自然意象，「竹筏」帶有閒適意象，主廚嚴選新鮮貝類以低溫烹調，保留細緻肉質與鮮美，搭配薑醋汁與花生奶油醬汁，上方再以檸檬泡泡點綴，迸發海鮮的清甜，底部以海藻與海菜擺盤，如同水草般呈現海洋的生態美。