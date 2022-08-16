台海危機引火燒身？習近平被指要負全責　內政外交全搞砸

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對於即將到來的中共20大，以及這次習近平對台一連串決策的影響，阿米塔吉表示，雖然他不認為習近平尋求第3個任期會失敗，但他要面對的麻煩會比想像中還多，習近平自認世界局勢是朝「東昇西降」在走，但中國國內其實存在許多困難，除了清零防疫的各種效應浮現，還有近來高溫氣候造成的多種問題等等。
此外，阿米塔吉也強調，過去10年，習近平確實做到了集中權力，但如果出什麼問題，也就只能怪自己，怨不了別人，並指出習近平犯了一系列錯誤，包括在應對台灣的議題上，建議中國要非常仔細觀察俄羅斯入侵烏克蘭這場戰爭，不要以為1個國家軍事實力的壯大，就是整體國家實力都提升了，因為1個國家的強大與否，要看的是綜合實力，包括經濟、創造力。不過他也提醒，台灣和美國還有許多工作要做，包括美國協助台灣強化自我防衛能力以及發展不對稱戰力，台灣也要建立全民備戰的認知等等。
《美國之音》則引述觀察人士看法，認為這場引起國際社會高度關切的台海危機，與北京鷹派文人高調威脅、東昇西降、提倡鬥爭的習近平外交思想，關係十分密切，而且此次台海危機正趕上北戴河會議，對於反對習近平的勢力而言，不排除會在北戴河會議上發難，導致習近平的力量被削弱，何況習近平想連任這件事，本身就有點不合理不合法。
澳洲雪梨科技大學中國問題學者馮崇義則聲稱，習近平講究政治掛帥，將時勢歸結為「東昇西降」，進而與民主世界為敵，還與獨裁政權以及怨恨西方的第三世界國家結盟，以營造有利於中國極權黨國生存發展的國際環境。不過，習近平一連串舉動得罪文明民主世界，肆意違反國際規則、偷竊西方先進技術，甚至通過戰狼外交搶奪國際話語權，並操控世界衛生組織和聯合國人權理事會等國際組織，企圖腐蝕和削弱西方世界的核心價值和制度，反而促進民主世界重新集結，對中共進行圍堵。
分析指出，習近平似乎正在「堅持國內動態清零」、「解決台海關係問題」上進行2場豪賭，不斷折騰，把從胡錦濤手裡接過的一手牌打爛；何況當前的國際局勢也與10年前大不相同，中國的國際地位和國家形象也跟江澤民、胡錦濤時代沒得比，經歷了香港劇變、新冠疫情的北京，在俄羅斯入侵烏克蘭開戰前夕宣稱中俄關係不封頂，關鍵時刻站錯隊，也催生了當今「天下圍共」的局面。