瓦城上半年每股虧1.24元　7月營收暴漲年增96%達4.3億元

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第三季隨著市場狀況回穩，各門店消費人潮明顯回流，集團業績顯現復甦跡象，7月份營收4.3億元，寫下年增逾9成之亮眼表現。展望後市，集團已推出多款新品搭配行銷活動搶攻夏季商機，加上新開店效益助攻，樂觀看待集團營收穩健回升，迎接下半年傳統旺季，集團將延續多元管道之成長動能，加速衝刺業績。
全台疫情於第二季持續延燒，影響民眾內用意願，集團以樂觀態度迎接挑戰，於4月份迅速重啟全台最大雲端廚房量能，為營運帶來正向成長，外帶外送業績更創下單日破萬筆訂單的表現，同步也於「瓦城商城」推出端午粽禮盒，透過線上管道持續創造嶄新服務，搭配線下「安心餐廳2.0」最高標準防疫措施的堅持，持續奠基線上及線下服務的好口碑，為迎接下半年營運躍升做好萬全準備。
延續第二季投注的營運資源，集團抓準畢業季、暑期來臨等旺季商機，自6月份起陸續推出「好食光同學會」畢業生優惠、「歡遊美味大賞。好康三部曲」等行銷優惠，隨夏日高溫不斷，亦藉由強打泰式酸辣與中式辛辣開胃料理、期間限定冰品等品項，搭配「悠遊國旅」補助所帶動的出遊熱潮，成功推助內用業績自7月起強勢回升。迎接中秋節連假、雙十連假、年底尾牙春酒等下半年節慶商機，集團看好市場活絡表現延續，將持續以具實質吸引力之現抵優惠、贈送人氣菜色等優惠，為營運成長挹注強勁動能。展望後市，集團喜迎Q3持續穩定成長，對下半年表現更深具信心。
業者指出，以精準的展店策略，近進駐全台熱門商圈，截至上半年已開出4家新店，業績表現貢獻整體營收顯著，隨消費人潮回穩，更看好單月新展店效益持續成長，2022年將維持雙位數展店目標，醞釀下半年表現營收反彈。另為更貼近消費者的喜好與需求，集團持續針對旗下品牌積極推動各面向的優化，為品牌打造嶄新風貌，並預計於下半年陸續呈現。在展店效益顯現與既有門店優化雙軌並進之下，期望開發更多潛在客群，同時吸引顧客回流，助攻營收成長。