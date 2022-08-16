受困柬埔寨！慈濟出手了 靠「1管道」成功救出2台人
柬埔寨人口販運、暴力事件頻傳，不少台灣人受騙遭囚禁，不僅政府單位出動救援，民間團體也盡力集結資源給予協助；台、泰警方14日聯手在曼谷蘇旺納普機場，救出8名受人蛇集團控制的台灣人；另外，目前也傳出慈善團體慈濟基金會開始投入跨國的救援行動當中，目前已成功將2名台人從柬埔寨救出。
近期詐騙集團拐騙民眾前往柬埔寨，不僅以扣留護照、毒打、性侵等暴力手段，逼迫民眾從事非法工作，若是覺得這些「豬仔」已失去價值，還會被抓去切除器官變賣，讓受困的台人過得心驚膽顫，希望外界趕緊救援。
不過由於台灣並未在柬埔寨當地設立代表處，增加了救援的難度，但也有民間單位也願意出一己之力協助；根據《中時新聞網》報導，慈濟富有國際急難救助經驗，慈濟基金會早在1994年就因國際賑災跟柬埔寨結緣，且柬埔寨佛教徒比例佔了全國9成以上，現階段慈濟也加入救援受困柬埔寨的台人，並且成功救出2人。（編輯：孫唯容）
警方也表示，由於我國外交處境特殊，打擊跨境犯罪並非易事，再加上我國在柬埔寨沒有代表處，救援上會更加困難，希望能透過宗教的力量持續推動救援，讓越來越多的台人脫困；針對救人的細節，目前慈濟、警方皆沒有公開說明。（編輯：孫唯容）