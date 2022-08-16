教團關切校園防疫新規　教育部：研處中、開學前說明

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全教產表示，BA.5進入台灣社區已是現在進行式，就算教師曾接種3劑疫苗，但經過5個月後，抗體保護力恐所剩無幾，而指揮中心擴大開放的「可接種第四劑對象」，僅限醫事、航空等人員，教師則只開放50歲以上，教育部是否爭取開放50歲以下教師可接種第四劑呢？學校教職員工及工作人員入校服務及工作的條件有變更嗎？教育部準備好了嗎？
全教產接著又提到，學校開學後的課程及活動，仍採「固定座位」、「固定成員」嗎？科任教師仍繼續跑班嗎？學生於教室內用餐仍採個人套餐及隔板嗎？校外教學及戶外教育等活動可辦理嗎？學校大型集會活動可採實體辦理嗎？校園室內場地可外借嗎？兒童遊戲場可開放嗎？校際交流活動可辦理嗎？學校教師確診或被通知居家隔離，自主防疫期間被學校強迫自付代課費時，教育部可支應相關費用嗎？「請問部長，快開學了，防疫措施、防疫物資，教育部準備好了嗎？」
有關50歲以下教師接種第四劑。教育部回應，國內公費COVID-19疫苗接種規範，是指揮中心依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」審酌國內外之疫情趨勢、感染風險以及維持國家醫療照護、防疫量能、社會運作與國家防疫安全等因素研訂，並因應疫情趨勢滾動式調整。教育部將配合指揮中心疫苗接種政策，以落實各級學校相關防疫作為，保障師生健康。
教育部表示，已於8月9日函請環保署協調地方政府環保局協助學校及幼兒園校園環境消毒；另請學校完成開學前防疫物資，如：口罩、快篩試劑、額溫槍、消毒酒精等準備，並持續因應疫情狀況落實各項防疫措施，共同為校園師生健康安全把關。
針對開學防疫規定，教育部回應，刻正與指揮中心就開學相關防疫規定進行討論研處，將於開學前對外進行說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。