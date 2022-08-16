柬埔寨伴遊一星期賺75萬？老司機抖真相：別以為自己鑲金

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至於現在人熱愛包養大學生或一般上班族，T妹表示，價碼通常5萬元，「便宜大碗」受到許多富商愛戴，許多人曾跟她炫耀一次可以包養很多，「這族群想被包養的比例超過你想像！他們依然可以有工作，例如一個月薪3萬+5萬包養費，對他們來說一個月就8萬很多了！」
T妹說：「怎麼會相信自己是仙女下凡，去柬浦寨一個月就拿75萬？就像早餐店阿姨每天喊你帥哥，就相信自己是帥哥了！」指現今包養價碼越喊越便宜，大批網美、正妹、一般上班族、學生，越來越多人等著被包養，消費者選擇多了，好比以前紅牌開價30萬元，現在降到20萬元，「所以這種皮肉錢也只是暫時性的，整型妹盛行一個比一個漂亮可能也排不到你」。
「一定要瞭解自己的行情與市場需要，當對社會不了解、沒有人脈、什麼都沒有，就不要好高騖遠認為什麼都很好賺，最後你受傷了也傷了你的父母，畢竟身體髮膚受之父母」，T妹說道。
T妹說，自己一生沒被包養過，當然不會去評論被包養的人好壞，因為是個人自由並給予尊重，發文只希望讓無知女性們知道，「真的不要以為自己的鮑鮑鑲金很高檔好賺，現在大環境不如前，十幾年前的人比較保守，想被包養的人不多，對象通常只有酒店小姐，要瞭解任何產業都是賺時機財」。（編輯：楊穎軒）