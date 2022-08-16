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柬埔寨伴遊一星期賺75萬？老司機抖真相：別以為自己鑲金

▲一名在柬埔寨開店的台灣業者透露，目前柬埔寨是無政府狀態，並呼籲大眾不要再被騙來柬埔寨。（示意圖／Pixabay）
▲一名在柬埔寨開店的台灣業者透露，目前柬埔寨是無政府狀態，並呼籲大眾不要再被騙來柬埔寨。（示意圖／Pixabay）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-16 10:43:422022-08-16 10:50:15

台灣有網美聽聞，到柬埔寨單純伴遊，一個禮拜就可拿75萬元台幣，沒想到，不僅淪為詐騙集團成員，還被人蛇多次轉賣，所幸成功逃回家鄉。網路紅人T妹（張楉扉）在臉書公開「正規包養行情價」，透露大學生或上班族通常5萬元，酒店紅牌一個月頂多30萬元，「希望讓無知女性們，真的不要以為自己的鮑鮑鑲金很高檔好賺」。

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T妹分析，一般酒店包養價通常10萬至15萬元，如果是高級酒店紅牌或網紅，一個月包養最高30萬元，「而且酒店紅牌除了美貌腦袋也要有東西，平常需要充實自己的國際知識、新聞、財經等，可以與許多政商名流深入交流、氣質非凡、帶得出場、講話得宜...讓富商有面子不失禮儀。」

▲T妹分享「正規包養行情價」。（圖／Tiffany T妹臉書）
▲T妹分享「正規包養行情價」。（圖／Tiffany T妹臉書）
至於現在人熱愛包養大學生或一般上班族，T妹表示，價碼通常5萬元，「便宜大碗」受到許多富商愛戴，許多人曾跟她炫耀一次可以包養很多，「這族群想被包養的比例超過你想像！他們依然可以有工作，例如一個月薪3萬+5萬包養費，對他們來說一個月就8萬很多了！」

T妹說：「怎麼會相信自己是仙女下凡，去柬浦寨一個月就拿75萬？就像早餐店阿姨每天喊你帥哥，就相信自己是帥哥了！」指現今包養價碼越喊越便宜，大批網美、正妹、一般上班族、學生，越來越多人等著被包養，消費者選擇多了，好比以前紅牌開價30萬元，現在降到20萬元，「所以這種皮肉錢也只是暫時性的，整型妹盛行一個比一個漂亮可能也排不到你」。

▲老司機T妹給大家忠告。（圖／Tiffany T妹臉書）
▲老司機T妹給大家忠告。（圖／Tiffany T妹臉書）
「一定要瞭解自己的行情與市場需要，當對社會不了解、沒有人脈、什麼都沒有，就不要好高騖遠認為什麼都很好賺，最後你受傷了也傷了你的父母，畢竟身體髮膚受之父母」，T妹說道。

T妹說，自己一生沒被包養過，當然不會去評論被包養的人好壞，因為是個人自由並給予尊重，發文只希望讓無知女性們知道，「真的不要以為自己的鮑鮑鑲金很高檔好賺，現在大環境不如前，十幾年前的人比較保守，想被包養的人不多，對象通常只有酒店小姐，要瞭解任何產業都是賺時機財」。（編輯：楊穎軒）


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