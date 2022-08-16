Uber Eat點麥當勞都吃啥？冠軍套餐公開 韓式新口味開賣
Uber Eats今(16)日公布平台上最熱賣的麥當勞套餐Top5，並和麥當勞合作推出期間限定新品，8/17~9/27期間新口味「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿套餐」及「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」都可點到，並於8/17早餐時段加入限定「現烤焙果指定套餐」，且加碼經典那堤搭配4塊麥克鷄塊組合第二件五折優惠。
根據 Uber Eats大數據分析，麥當勞平均備餐時間只要5分鐘，深受消費者喜愛而擁有平均高達4.9分好評。過去三個月曾點購過麥當勞的消費者，平均每份訂單會點購2份餐點，最受歡迎的Top5套餐，由經典的「雙層牛肉吉事堡套餐」奪下冠軍寶座，亞軍也是長銷熱賣多年的「勁辣鷄腿堡套餐」，而後依序為「大麥克套餐」、「6塊麥克鷄塊套餐」及「麥香魚套餐」等，從Top 5名單來看，經典才是不敗的口味。透過數據也發現消費者於點購「雙層牛肉吉事堡套餐」同時，經常一併訂購勁辣鷄腿堡、麥香魚、大麥克、麥克鷄塊套餐及蘋果派來大飽口福。
同步分析過去三個月曾點購過麥當勞的消費者中，有4成週週都至少訂購一次，以週末訂單量較高，平日週間則以週五較多。全日時段以午餐、晚餐、早餐為前三大熱門點購時段。從地區來看，由「新北板橋區」拿下第一，第二是「新竹東區」，而後為「台北大安區」、「桃園中壢區」、「台中西屯區」，主要集中於人口較密集的都會區。
此外，今年四月推出韓風炸鷄人氣套餐，上線後週即衝上熱門排行榜第三名。Uber Eats 與麥當勞再度攜手合作，期間限定開賣「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，以先烤後炸、高溫鎖汁至金黃酥脆、外酥內嫩的麥脆鷄腿，裹上韓國直送的不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬，由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料調製而成獨特醬汁。單點價70元，套餐價269元內含2塊炸鷄腿、十塊鷄塊、中杯飲料。這次也推出早餐時段限定的「現烤焙果指定套餐」，套餐價176元，歡慶新品上市，麥當勞加碼經典那堤搭配4塊麥克鷄塊組合第二件五折優惠。