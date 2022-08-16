7-11「義式布丁」買1送1！17元爽吃 全家開賣玫瑰花雪糕
甜點控別錯過！7-11推出最新快閃優惠，大人系甜點「HIS&HERS義式布丁」平時小小一顆原價35元，如果捨不得吃的話，即日起至8月23日前快閃買一送一，平均一顆17.5元，對上班族來說是相當省錢的下午茶點心。全家則開賣Picard最新冰品「紅玫瑰造型甜筒」，6入裝199元，冰淇淋體是吸睛的玫瑰造型，在社群打卡洗版十分搶眼。
愛吃大人系口味布丁的話，趕緊趁這波掃貨，7-11即日起祭出「HIS&HERS義式布丁」買一送一限時優惠，原先一顆要35元的義式布丁，8月23日前平均單顆17.5元，除了門市享買一送一，或是APP行動隨時取也有買2送2，可兌換至9月30日。
不同於傳統布丁的雞蛋焦糖味，義式布丁口味引起網友討論：「已買，容量很小，吃起來有點香料味」、「這個真的很好吃」、「好吃，但不便宜」、「不錯吃，特價就可以入手了」。有人認為還是傳統的統一布丁好吃，但多數民眾也給予正面評價。只是可能因為底層是苦甜焦糖加上白蘭地酒香，口味對小孩來說並不討喜，微醺系布丁較適合大人。
看好夏季冰品商機，全家再推出Picard新冰，「迷你巧克力脆皮甜筒」10入155元，從裡到外可吃到濃郁的巧克力風味。喜愛酸甜口味的話，則適合另一款新品「紅玫瑰造型甜筒」，6入裝199元，採用歐洲當地奶油、紅莓果製成，最大特色就是冰淇淋體是相當吸睛的玫瑰造型，社群打卡十分搶眼。